Hybrydowa klawiatura mechaniczna dla graczy. Cooler Master MK770 [Recenzja]

Na początku roku marka Cooler Master wprowadziła do swojej oferty zaawansowaną klawiaturę bezprzewodową dla graczy, ale i dla twórców Internetowych. Tytułowy Cooler Master MK770 to przede wszystkim dobrze znana, zwarta konstrukcja z częścią numeryczną, skrótami multimedialnymi oraz personalizowanym pokrętłem. Producent wyposażył swój nowy produkt w uszczelnienie redukujące wibracje i hałas, generowany przez przełączniki, które możemy z łatwością wymienić na nowe.

Zestaw pełen akcesoriów

Opakowanie, w którym znajduje się klawiatura, nie należy do zbyt przejrzystych. Producent zastosował na nim surowe grafiki, ukazujące jedynie minimalne wzmianki o budowie danego modelu, jego specyfikacji wraz z zastosowanymi funkcjonalnościami. Za to zaglądając do środka, możemy zostać bardzo pozytywnie zaskoczeni. Gdy pierwszy raz zapoznałem się z modelem recenzenckim, byłem pod wielkim wrażeniem nie budowy czy konstrukcji urządzenia, a jego kolorem. Klawiatura Cooler Master MK770 dostępna jest bowiem w dwóch wersjach kolorystycznych; stonowanej - ciemnej, oraz artystycznej - pastelowej. Mnie właśnie przypadła ta ładniejsza :)

Klawiatura od nowości spoczywa w kartonowym opakowaniu, skryta pod cienką, plastikową osłonką, pod którą onegdaj spoczywały najsłynniejsze, klasyczne klawiatury. Pod tą namiastką zabezpieczenia przed kurzem, brudem i płynami, znajduje się nasz bohater, ale i akcesoria dodatkowe. W skład zestawu startowego należy zaliczyć obszerną instrukcję pierwszego uruchomienia, dongle USB‑A na USB‑C, kabel zasilająco-przesyłowy USB‑A na USB‑C w materiałowym oplocie, zestaw 8 przełączników Kailh BOX White V2, a także dwukierunkowy Keycap Puller do wyjmowania klawiszy oraz przełączników. Niemniej najbardziej intrygującym elementem jest tutaj zestaw czterech przyklejanych, silikonowych kropeczek, których zastosowania nie udało mi się rozszyfrować.

Jak można wywnioskować z powyższych informacji technicznych, producent daje użytkownikom dowolność samodzielnej naprawy lub wymiany przełączników. Pod względem konstrukcji, mamy do czynienia z klasyczną budową, pełnowymiarowej klawiatury z częścią numeryczną, klawiszami funkcyjnymi i multimedialnymi. Urządzenie jest masywne i ciężkie, ale przez to stabilniejsze i wytrzymalsze. Producent do celów produkcyjnych użył tworzywa sztucznego ABS, a materiał nakładek na klawisze wykonano z politereftalanu butylenu (PBT). Wewnątrz konstrukcji producent zastosował nakładki wytłumiające, które nie tylko redukują wibracje, ale i hałas generowany przez zastosowane przełączniki.

Przypatrując się z bliska pastelowej wersji kolorystycznej, można odnieść wrażenie, że będziemy korzystali z topornej klawiatury dla dzieci. Jak widać pierwsze wrażenie może być złudne, gdyż model ten może i prezentuje się dość ekstrawagancko, ale to kawał świetnie przemyślanej technologii. Zanim przejdziemy do zastosowanej specyfikacji, zobaczmy, z jakiego rodzaju klawiszami przyjdzie nam pracować. Przede wszystkim należy wspomnieć, że wiele klawiszy posiada funkcje dodatkowe, opisane przy ich dolnej krawędzi tak, by osoba korzystająca z klawiatury mogła szybko odszukać takowe skróty. Należy do nich m.in funkcja wykonywania zrzutów ekranu, przełączanie się między profilami, sterowanie multimediami czy podświetleniem. Symbole na klawiszach są ciemno-przeźroczyste, dobrze widoczne za dnia, oraz przy trudniejszych warunkach oświetleniowych. W przypadku problemów z ich identyfikacją, zbawiennym okaże się skorzystanie z opcjonalnego podświetlenia.

Poza częścią multimedialną i numeryczną, na klawiaturze zainstalowano podłużny wałek wielofunkcyjny, umożliwiający przewijanie treści, a także służący jako dodatkowy przycisk. Jego budowa umożliwia skokowe przewijanie z lekkim oporem, dające nam pewność dokładnego przewijania treści, tudzież sterowania funkcjami określonymi za pomocą dedykowanego oprogramowania. Wałek wielofunkcyjny został podzielony na część aluminiową z podłużnymi rowkami i śliską, plastikową.

Na tylnej ściance klawiatury znajduje się port USB-C służący do podładowania wewnętrznego akumulatora lub skorzystania ze stałego zasilania kablowego. Obok niego znajdziemy suwak zasilania, umożliwiający sparowanie klawiatury za pomocą technologii Bluetooth lub radiowej. Na spodzie klawiatury znajdziemy nakładki teflonowe oraz rozkładane nóżki, minimalnie wpływające na podniesienie klawiatury. Pod jedną z takich nóżek znalazło się miejsce na odbiornik USB.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj klawiatury mechaniczna Układ klawiatury QWERTY

99 klawiszy Profil klawiatury wysokoprofilowy Język klawiatury US English Łączność przewodowa

bezprzewodowa Rodzaj łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.1

radiowa 2.4 GHz Przełączniki MK Series Kailh Box V2 Switch Szybkość reakcji 1ms Próbkowanie 125Hz (Bluetooth)

1000Hz (2.4 GHz)

Akumulator 4000mah Wbudowana pamięć / profile 128 KB Podświetlenie RGB LED Kompatybilność Windows 8+

Mac OS X 10.10+

Android

iOS Długość przewodu 1,8 m Oprogramowanie PC MasterPlus+ Wymiary 380.89 x 140.42 x 38.74mm Waga 1052 g

Dedykowane oprogramowanie

Od nowości klawiatura umożliwia natychmiastowe podłączenie i pracę. Domyślnie możemy korzystać ze wbudowanych ustawień, skrótów i funkcji, ale gdy zechcemy mieć nieco większy dostęp do funkcji personalizacji klawiatury, również pod kątem podświetlenia, musimy pobrać i zainstalować dedykowane oprogramowanie producenta MasterPlus+.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku urządzeń marki Logitech czy Razer, MasterPlus+ jest narzędziem ujednolicającym zarządzanie podłączonymi urządzeniami producenta. W przypadku tego modelu uzyskujemy dostęp do zakładki ustawień bezprzewodowych, w których ustawimy kwestie związane z usypianiem urządzenia oraz oszczędzania energii. Z poziomu zakładki ustawimy samodzielnie lub skorzystamy z gotowych 19 animacji kolorystycznych podświetlenia RGB LED, a w razie nieużywania podświetlenia, możemy je na stałe wyłączyć.

Pozostałe funkcje dotyczą skrótów klawiszowych, makr oraz profilowania, które umożliwia zapis do czterech odrębnych profili ustawień. Te zresztą możemy z łatwością wywoływać i przełączać się między nimi stosując kombinację Fn + 1/4.

Wymienne przełączniki

Klawiatura Cooler Master MK770 jest przedstawicielem typu hotswap. Oznacza to, że możemy w niej zastosować dowolne przełączniki mechaniczne zarówno 3 jak i 5‑pinowe. Producent nie ma zastrzeżeń co do dowolności w wyborze przełączników choćby firm trzecich. Pozwoli nam to na dowolność, ale i samodzielne wybranie najlepszego rozwiązania do naszych potrzeb. Domyślnie klawiatura działa na czerwonych przełącznikach Kailh BOX V2, ale w skład zestawu wchodzi również pakiet 8 sztuk przełączników białych. Różnice między nimi są znaczne, więc użytkownik musi mieć wiedzę, czym tak naprawdę się różnią.

Kailh BOX Red V2 Kailh BOX White V2 Typ liniowe dźwiękowo - dotykowe Dystans całkowity 3.6 mm 3.6 mm Punkt aktywacji 1.8mm±0.4 mm 1.8mm±0.6 mm Siła nacisku do aktywacji 40±15 gf 45±15 gf Siła nacisku całości 50±15 gf 50±15 gf Hałas 5/10 8/10 Przeznaczenie gry komputerowe pisanie

Zastosowane w tym modelu przełączniki należą do elity najbardziej jakościowych przełączników mechanicznych na rynku. Producent wprowadził pewne ulepszenia w wersji V2, względem V1, skupiając się m.in na stabilności trzpienia. Dzięki temu praca na tych przełącznikach jest płynniejsza, przy czym bardziej odporna przed kurzem i wilgocią, co niewątpliwie wpływa na trwałość i niezawodność.

Za pomocą dedykowanego metalowego chwytaka, możemy bardzo szybko i pewnie wyciągnąć plastikową osłonkę klawisza jak i dowolny przełącznik z klawiatury. Daje to świetną inicjatywę do żonglowania przełącznikami i ich łatwą wymianę na bliższe sercu użytkownika. Ważne by gniazda były zgodne z 3‑pinowymi, jak i 5‑pinowymi przełącznikami mechanicznymi.

Podsumowanie

Muszę przyznać, że Cooler Master MK770 jest niewątpliwie jedną z ciekawszych klawiatur mechanicznych, z którymi miałem ostatnio do czynienia. Producent zastosował w swojej klawiaturze wymienne przełączniki oraz bardzo wydajne ogniwo, które w losowym użytkowaniu powinno spokojnie wystarczyć na około ~100 godzin działania na jednym ładowaniu. Ostatecznie na taki wynik przyczyni się rodzaj i kolor podświetlenia, a także rodzaj szybkości raportowania. Jak przystało na klawiaturę bezprzewodową, model ten możemy sparować z komputerami osobistymi, jak również z urządzeniami bezprzewodowymi pokroju smartfonów. Szeroka kompatybilność to bardzo duży plus!

Bardzo miłą informacją jest również dobrze skrojona, niewygórowana cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za to urządzenie. Producent wycenił je na ~439 zł, co w moim mniemaniu jest ceną świetną, wręcz okazyjną. Szkoda tylko, że producent nie postarał się choćby o zastosowanie wymiennych, dodatkowych obudów, które znacząco przyczyniłyby się do sprzedaży na polskim rynku elektroniki użytkowej.