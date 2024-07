@wojtekadams Klawiatura mechaniczna EPOMAKER x RECCAZR R66 — recenzja Klawiatura mechaniczna EPOMAKER x RECCAZR R66 — recenzja

16.07.2024 23:17, aktual.: 17.07.2024 14:57 UDOSTĘPNIJ

Bez dwóch zdań mogę określić się jako wielki zwolennik klawiatur w standardzie TKL. Dla mnie jest to idealny balans między pełnowymiarowymi układami a tymi 65%. Na moim biurku pojawiło się zaledwie kilka małych klawiatur. Testowałem modele zaproponowane przez Cooler Mastera i Genesis. Żadna z nich nie podbiła mojego serca. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: brak klawiszy funkcyjnych czy insertu sukcesywnie eliminuje taki model jako dobrego kompana dla mnie w pracy i po pracy.

Testy i recenzja to nie jest wiązanie się na zawsze, dlatego z miłą chęcią zgodziłem się na przetestowanie klawiatury RECCAZR R66, którą udostępnił mi MechLands.

Mimo że RECCAZR R66 jest reklamowana jako klawiatura 68%, jej 66 klawiszy plasuje ją poniżej standardu 65% (68 klawiszy). Podejrzewam, że metalowe pokrętło (do kontrolowania głośności) w prawym górnym rogu liczy się jako dodatkowy procent, ale to tylko moja drobna uwaga.

R66 ma bardzo unikalny design. Na górze klawiatury znajduje się rząd diod LED, a w zależności od wybranego wariantu kolorystycznego możemy otrzymać różny zestaw nasadek klawiszy. Producent oferuje nam również dwa typy autorskich przełączników do wyboru: liniowy — Phantom Purple lub dotykowy — Jasmine.

Przechodząc do wnętrza, R66 posiada strukturę montażową typu Gasket, co zapewnia miękkie wrażenia podczas naciskania klawiszy oraz dźwięk "plumkania" przy szybkim pisaniu. Jeśli nie używałeś wcześniej klawiatury montowanej na uszczelce, najlepszym porównaniem jest wyobrażenie sobie miękkiego materiału między podstawą obwodu klawiatury a jej ramą. Materiał uszczelki pochłania ostrzejsze dźwięki i sprawia, że klawiatura brzmi bardziej "głucho".

Reszta konstrukcji klawiatury to biały plastik, co sprawia, że jej waga jest niewielka. Metalowe pokrętło jest solidnie osadzone w klawiaturze. Każdy stopień obrotu pokrętła daje dotykową odpowiedź zamiast płynnego obrotu, co jest szczególnie przydatne, gdy chcemy nieznacznie zwiększyć, chociażby głośność.

Jak już wspomniałem, R66 jest dostępna z jednym z dwóch typów przełączników: Phantom Purple (liniowe) i Jasmine (dotykowe). Mój egzemplarz testowy miał przełączniki Purple, które są lepsze do gier. Nie jestem w 100% pewien, kto je produkuje, ale mogłem je wyjąć do bliższego zbadania. Przełączniki mają 5 pinów, co oznacza, że klawiatura może obsługiwać różne przełączniki. Phantom Purple mają standardowy punkt aktywacji wynoszący około 2,0 mm, a ich pełen skok wynosi 3,5 mm. Trzonki nie są zbyt wysokie. Gdy nakładki są na przełącznikach, nie ma żadnego luzu.

Wariant, który został mi wypożyczony do testów, był wyposażony w nasadki typu pudding. Co ciekawe, kolor przełączników jest różowy, więc gdy podświetlę klawiaturę na biało, otrzymuję w gratisie różową poświatę.

Świetlny pasek na górze klawiatury to jedna z najbardziej unikalnych cech R66: wyglądał dość futurystycznie nawet bez aktywacji diod LED. Miałem wrażenie, że może być traktowany jako osobna sekcja podświetlenia. Niestety, nie jest to możliwe: pasek LED rozszerza tylko wybraną iluminację. To nie jest wadą, ale byłoby miło móc bezpośrednio dostosować pasek LED jako niezależną jednostkę.

Resztę podświetlenia klawiatury można dostosować za pomocą kombinacji klawiszy funkcyjnych bez żadnego dodatkowego programowania. Wiem, że to nie jest wyjątkowe dla większości klawiatur, ale chcę to podkreślić.

Porozmawiajmy o R66 jako klawiaturze do gier. Przyznam, że mam uprzedzenia wobec uznawania mniejszych klawiatur niż TKL jako odpowiednich do większości potrzeb związanych z graniem i nie tylko. Jako osoba pracująca na pełny etat zajmująca się analizą danych i grająca nocami, im więcej klawiszy mam, tym lepiej. Więc trudno mi polecić tę klawiaturę do czegoś poza casualowymi grami.

Nie mogę w 100% stwierdzić, że RECCAZR R66 nie nadaje się do gier. Jednak ta klawiatura błyszczy w innych obszarach, biorąc pod uwagę ogólne wrażenia z użytkowania, akustykę oraz ogólne wrażenia z pisania. A pasek LED to fajny i oryginalny dodatek.