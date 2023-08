@luqass Blackview A200 Pro - nowy telefon z ekranem AMOLED 2.4K Blackview A200 Pro - nowy telefon z ekranem AMOLED 2.4K

21.08.2023 11:29, aktualizacja: 21.08.2023 22:18

Blackview w ciągu kilku ostatnich lat mocno rozwinął swoją ofertę wytrzymałych telefonów które stały się atrakcyjną konkurencją dla innych producentów z Chin jak Cubot, Oukitel czy Ulefone. Jednak poza segmentem wytrzymałych smartfonów firma rozwija także inne gałęzie produktów jak tablety (w tym również te wytrzymałe) oraz klasyczne smartfony. Jednym z właśnie takich „zwykłych” telefonów jest Blackview A200 Pro.

A200 Pro to pierwszy smartfon Blackview z ekranem AMOLED. Wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2,4K, chroniony jest przez szkło CORNING GORILLA GLASS 5. Do tego ekran obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Ekran ma maksymalną jasność na poziomie 1300 nitów dzięki czemu pozostaje czytelny nawet w świetle słonecznym. Ponadto dzięki zredukowaniu emisji przez ekran niebieskiego światła telefon uzyskał certyfikat „TÜV SÜD for Low Blue Light”.

Smartfon wyposażono w matrycę Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 MP, czyli obiektyw który można znaleźć w Xiaomi 12T czy realme 10 Pro. Aparat główny zapewnia dobrą jakość zdjęć w dzień i w nocy. Poza nim mamy jeszcze szerokokątny obiektyw 8MP o 117° kącie nagrywania, oraz kamera makro 2MP. Z przodu umieszczono aparat do selfie Samsunga o rozdzielczości 16 MP. Za przetwarzanie zdjęć w A200 Pro odpowiada algorytm ArcSoft 6.0. Nagrywanie filmów możliwe jest w rozdzielczości 2K i przy 30 kl./s.

Jeśli chodzi o specyfikację to telefon napędza procesor MediaTek Helio G99, czyli ostatnio jeden z najpopularniejszych czipów w telefonach z niższej półki. Poza nim telefon posiada 12GB pamięci RAM, oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć RAM możemy rozszerzyć przy pomocy wirtualnej pamięci RAM o kolejne 12GB, a pamięć wewnętrzną przy pomocy karty microSD o nawet 1 TB.

Całość zasila bateria o pojemności 5050 mAh, dzięki czemu telefon jest w stanie pracować w trybie czuwania nawet przez ponad 500 godzin, lub przez 9 godzin wyświetlać film. Bateria obsługuje szybkie ładowanie 66 W dzięki czemu telefon od 30% do 80% naładujemy w zaledwie 20 minut.

Podobnie jak ostatnio recenzowany OSCAL Spider 8, A200 Pro również działa pod kontrolą opartego na Androidzie 13 systemie DokeOS 4.0. Duży plus za aktualną wersję Andoroida, ale na kolejne aktualizacje do wyższej wersji raczej bym nie liczył.

Poza tym telefon ma głośnik Smart-PA Box, czytnik linii papilarnych w zintegrowany z wyświetlaczem. Model ten dostępny jest w trzech kolorach: Daybreak Blue, Meteor Purple i Polar Night Black, a jego cena od dziś wynosi $199 dla pierwszych 1000 zamówień. Natomiast pierwszych 200 kupujących otrzyma wraz z telefonem słuchawki.