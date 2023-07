@luqass Cubot P80 — recenzja budżetowego smartfona za 600 zł! Cubot P80 — recenzja budżetowego smartfona za 600 zł!

20.06.2023 09:40, aktualizacja: 22.06.2023 07:26

W połowie tego roku Cubot wypuszcza na rynek 4 modele: KingKong Power, P80, King Kong 9 i X70. Zwłaszcza na KK9 czekam, bo uważam, że to jedna z bardziej udanych serii wytrzymałych telefonów, zanim jednak wjedzie King Kong przyjrzyjmy się bliżej klasycznemu Cubotowi P80

Recenzja dostępna także na YouTube:





Wygląd i wykonanie

Tylny panel P80 wykonano ze szkła, panel jest płaski i gładki, mógłby mieć lepszą powłokę oleofobowa, bo lubi zbierać odciski palców. Umieszczono na nim jedynie logo producenta i moduł aparatu. Nie chce się skupiać za bardzo czy ten układ obiektywów jest zżynką z iPhone’a, czy nie, bo jakoś te obiektywy trzeba ułożyć i widziałem już moduły okrągłe, podłużne, obiektywy ułożone w pasku, w kwadrat trójkąt, dla mnie jest to bez znaczenia. Może dla kogoś ułożenie obiektywów jest ważne dla mnie dużo bardziej liczy się to jak moduł jest zaprojektowany.

W P80 moduł ma dwustopniową budowę. Moduł wystaje ponad obudowę, a obiektywy wystają ponad moduł i to dość sporo więc radzę korzystać z dołączonego do zestawu silikonowego etui które wokół modułu aparatu na wystający rant chroniący obiektywy przed uszkodzeniem.

Na bocznej ramce z prawej strony umieszczono na górze przycisk zasilania a pod nim skaner linii papilarnych, trochę szkoda przyzwyczaiłem się do skanera zintegrowanego z przyciskiem zasilania i ciężko mi się od tego odzwyczaić, zresztą nawet UMIDIGI G1 Max miał skaner linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania więc nie jest to coś niespotykanego w tym segmencie rynku. Z lewej strony mamy przyciski do regulacji głośności i gniazdo na karty. Na dole mamy port USB typu C i dwie maskownice, przy czym głośnik jest tylko jeden.



Telefon ma wymiary 165x 75.8x 9.75 mm i waży 217 gramów. P80 dobrze leży w dłoni, nie mam żadnych problemów z jego obsługą jedną ręką, ale pod warunkiem, że telefon jest w etui, bez etui P80 jest bardzo śliski przez co chwyt jest bardzo wątpliwy. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do jego wykonania, nic tutaj nie skrzypi, nie ugina się pod palcami. Wszystkie elementy P80 zostały ładnie wykonane i precyzyjnie złożone.



Wyświetlacz

Z przodu telefonu ekran IPS o przekątnej 6.58 cala i rozdzielczości FHD+. Jeśli chodzi o jakość wyświetlanego na nim obrazu, to jest całkiem dobra. Ekran jest jasny, możemy z niego korzystać na zewnątrz bez obaw o jeo czytelność. Ekran ma ładnie odwzorowane kolory i czystą biel. Jest to dużo lepszy ekran niż UMIDIGI G1 Max, choć nie mamy tu jak w G1 Max możliwości zmiany kontrastu i temperatury kolorów przy w G1 Max dawało to dość marne efekty.





Specyfikacja

Telefon działa został na czipie MediaTek MT8788. Co ciekawe jest to dedykowany tabletom procesor, z którym spotkałem się przy okazji recenzji Oukitela RT 2. MT8788 to ośmiordzeniowy układ wyprodukowanym w procesie 12 nm, którego cztery rdzenie mają taktowanie 2GHz a cztery kolejne 1,5 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada tu układ Mali-G72 MP3. Poza tym mamy tu 8 GB pamięci RAM, które możemy rozszerzyć o nawet kolejne 8GB wiartualnej pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS.



Jeśli chodzi o wyniki testów syntetycznych, to telefon w benchmarku AnTuTu wykręcił ponad 230.000 pkt. W Geekbench 4 za jeden rdzeń to 1367 pkt a za wszystkie 5196. W Geekbench 5 295 i 1387 a w Geekbench 6 320 i 1275 pkt. W 3DMark’u w teście Wild Life Extreme 187 a w teście Sling Shot Extreme 1246. Nie są to może jakieś duże wyniki, ale i nie tragiczne. Pod względem wydajności MT8788 jest zbliżony do Unisoc T610 czy Helio P60.



Telefon w codziennej pracy dzięki 8GB pamięci RAM i ośmiordzeniowemu procesorowi spisuje się dobrze. System działa płynnie, filmy na YT w FHD odtwarzają się bez zacięć. Wymagające gry 3D takie jak Asphalt 9 czy Heartstone mogą się od czasu do czasu lekko przylagować, ale najczęściej działają bez zastrzeżeń, przy czym przy dłuższej rozgrywce tylny panel staje się ciepły.



Aparat

Na tylnym panelu telefon posiada trzy obiektywy. Aparat główny ma 48MP, kamera makro ma 2MP, a obiektyw światłoczuły 0,3MP.





Jakość zdjęć z kamery głównej jest przyzwoita, zdjęcia są w miarę ostre choć trochę zbyt jasne i z lekko spranymi kolorami. Bez znaczenia czy zdjęcia zrobimy w jakimś pomieszczeniu czy na zewnątrz, ich jakość pozostawia sporo do życzenia. Całkiem nieźle za to wypadają zdjęcia nocne które są jasne i mają dość niski poziom szumu zwłaszcza że mamy tu do czynienia z telefonem za około 700 zł.

Filmy możemy nagrywać w FHD, ich jakość nie jest najgorsza, ale kamera ma problem z odpowiednim ustawieniem jasności oraz jak w większości budżetowych telefonów z utrzymaniem ostrości w trakcie nagrywania.



System

Telefon działa na czystym, pozbawionym reklam i dodatkowych aplikacji co ważne nowym Androidzie 13. Nowy system to duży plus w przypadku budżetowych telefonów, bo o ile możemy spodziewać się mniejszych aktualizacji usuwających drobne błędy to aktualizacji do wyższej wersji Androida Cubot P80 najprawdopodobniej nigdy się nie doczeka.



Bateria

Bateria w Cubocie P80 jest niewymienna, a jej pojemności wynosi 5200 mAh. Naładowanie jej przy pomocy dołączonej do zestawu ładowarki od 0 do 100% zajmuje około 4 godziny, całkiem sporo.

Na telefonie wykonałem swój standardowy test wytrzymałości baterii, polegający na odtwarzaniu filmu na YouTube w trybie pełnoekranowym z głośnością i jasnością ustawioną na 50%. P80 po ponad 15 godzinach zostało jeszcze 12% energii. Całkiem nieźle daje nam to praktycznie jeden cały dzień aktywnej pracy urządzenia na jednym ładowaniu.



Co jeszcze?

Jeśli chodzi o łączność to P80 obsługuje dwuzakresowe WI-FI 2,4 GHz i 5 GHz, ma hybrydowy slot na karty obsługujący LTE. Poza tym znajdziemy tu Bluetooth, ale w starszej wersji 4.2, trochę to dziwne, bo Cubot P60 miał już BT 5.0. Moduł nawigacji współpracuje z systemami GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Dużym plusem jest obecność modułu NFC, którego w UMIDIGI G1 Max mi brakowało.





Umieszczony z boku skaner linii papilarnych działa dobrze, udaje mu się najczęściej już za pierwszym razem odblokować telefonu, a samo odblokowanie telefonu jest szybkie. Szkoda, tylko że nie jest to czytnik zintegrowany z przyciskiem zasilania.



Telefon posiada tylko jeden głośnik multimedialny. Jakość dźwięku z niego jest dobra, dźwięk jest czysty bez zniekształceń, ale z bardzo słabym basem. Poza tym sama głośność jest niska no i telefon nie posiada gniazda audio, musimy więc korzystać ze słuchawek bezprzewodowych.

Podobnie jak głośnik multimedialny wypada ten do rozmów. Dźwięk z niego jest wyraźny, ale trochę za cichy.



Podsumowanie

Cubot P80 do kupienia jest za około 600-700 zł, jest to więc stosunkowo tani model o ładnym wyglądzie i szklanej obudowie. Telefon posiada 8GB pamięci RAM i ośmiordzeniowy procesor, który zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do bezproblemowego działania telefonu. Poza tym mamy tu całkiem niezły ekran, nowego Androida 13, moduł NFC, z drugiej jednak strony wolałbym skaner linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, mamy tu starszą wersję BT a aparaty oraz głośnik multimedialny trochę rozczarowują.