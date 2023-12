@wojtekadams Haylou R8 — niskobudżetowy zegarek z ekranem AMOLED Haylou R8 — niskobudżetowy zegarek z ekranem AMOLED

15.12.2023 14:49, aktualizacja: 15.12.2023 15:17

Rynek smartwatchów stale ewoluuje. Mogę się założyć, że w miesiącu pojawia się kilka nowych zegarków. W tym gąszczu znalezienie urządzenia, które zapewni równowagę między funkcjonalnością a przystępną ceną, może stanowić duże wyzwanie. Jednym z producentów, który nie próżnuje w tym sektorze jest Haylou. Aktualnie w swoim portfolio posiada szesnaście zegarków o różniej specyfikacji. A ostatni jego model Haylou Watch R8 zasługuje na uwagę ze względu na wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED, niezwykłą żywotnością baterii i ceną oscylującą poniżej 35 dolarów. Ponadto R8 może poszczycić się sporym repertuarem technologii i funkcji, co czyni go atrakcyjną opcją dla wielu użytkowników, którzy nie chcą wydać za wiele na taki gadżet.

Branding opakowania z Watch R8 jest z godny z tym co już widzieliśmy przy okazji recenzji słuchawek od HAYLOU. W środku białopomarańczowe opakowanie zawiera smartwatch z silikonowym paskiem, skróconą instrukcją i przewód zakończony ładowarką indykcyjną. Wyposażenie jest minimalne, ale trudno spodziewać się innych dodatków w tym przedziale cenowym.

Koperta zegarka jest wykonana w całości z aluminium. Obudowa prezentuje się stylowo i nowocześnie. Tak więc pierwsze wrażenia obcowania z Haylou Watch R8 są bardzo pozytywne. Efekt podbija również 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466*466 pikseli i ze swoją żywą paletą barw. Waga zegarka nie przekracza 85 gramów, więc producent zapewnił równowagę pomiędzy wytrzymałością a komfortem noszenia.

Po prawej stronie Haylou Watch znajdują się dwa przyciski ułatwiające nawigację. Górny przycisk pełni funkcję obrotowej głowicy, umożliwiającej dostęp do menu zegarka i nawigacji w nim. Dolny przycisk odpowiada za inicjowanie sesji treningowych i powrót do ekranu głównego. Lewy przycisk steruje zasilaniem ekranu i służy jako przycisk powrotu do ekranu głównego.

Spód zegarka ma błyszczące wykończenie i zawiera moc czujników służyć do pomiaru naszych czynności życiowych. Dodatkowo R8 posiada mikrofon i głośnik, umożliwiające głosową komunikację.

Zegarek możemy założyć na dowolny pasek, którego szerokość jest równa 22 mm. Dostarczony pasek silikonowy do zestawu jest bardzo dobrej jakości, jest elastyczny, a co najważniejsze nie podrażnia skóry ręki.

Wyświetlacz zainstalowany w R8 jest naprawdę imponujący. Dzięki wysokiej rozdzielczości i technologii AMOLED kolory są żywe, a tekst wyraźny. Ponadto ekran oferuje wyjątkową jasność, dzięki której czytelność jest dobra nawet w mocny świetle słonecznym. Jednak nie może być tak kolorowo. W zegarku zabrakło opcji automatycznej regulacji jasności, a to będzie miało bezpośredni wpływ na komfort użytkownika. Kilka razy zdarzyło mi się włączyć ekran w nocy, aby sprawdzić godzinę, a R8 buchnął we mnie ekranem rozkręconym na 100% jasności. Nie jest to miłe doznanie i producent powinien wprowadzić sensowną poprawkę, o ile to możliwe.

Haylou Watch R8 został wyposażony w funkcję Always-On Display (AOD), który utrzymuje część ekranu aktywną nawet wtedy, gdy zegarek znajduje się w trybie gotowości, co pozwala na szybki dostęp do informacji bez konieczności podnoszenia nadgarstka lub dotykania ekranu. Można się zastanawiać, czy ciągłe utrzymywanie aktywnej części wyświetlacza nie wpływa znacząco na żywotność baterii… Oczywiście, że wpływa.

R8 ma akumulator o pojemność 300 mAh, która średnio wystarcza na około 7 dni użytkowania, kiedy wszystkie funkcje monitorujące (tętno, saturacja, sen) są uruchomione. Dołączając do tego tryb AOD skrócamy pracę na baterii o około 3 dni. Więc warto rozważyć, jakie funkcję są dla nas najważniejsze. Tak czy siak, praca na baterii R8 robi pozytywne wrażenie.

Haylou Watch R8 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest łatwy w obsłudze. Przesuwając palcem od prawej do lewej strony ekranu zegarka, możesz uzyskać dostęp do różnych widżetów, w tym monitorowania tętna, śledzenia codziennej aktywności, monitorowania stresu i informacji o saturacji. Kolejność widżetów można zmieniać.

Przesunięcie od dołu do góry powoduje wyświetlenie powiadomień przychodzących z smartfona. Szkoda, że nie można odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z zegarka. Przesuwając od góry do dołu, możesz uzyskać dostęp do panelu szybkich ustawień, który wyświetla stan łączności smartfona, poziom naładowania baterii, datę, informacje o pogodzie, elementy sterujące odtwarzaniem multimediów, ustawienia limitu czasu ekranu, regulację jasności wyświetlacza.

Górny przycisk zegarka zapewnia dostęp do menu, gdzie znajdziemy takie opcje jak historia połączeń, kontakty, a także szeroką gamę trybów treningowych. Inne funkcjonalności obejmują powiadomienia o alarmach, sterowanie muzyką na smartfonie, aktualizacje pogody, czy sterowanie migawką aparatu. Warto jednak wspomnieć, że funkcje stopera i timera nie działają w tle.

Watch R8 pozwala odbierać i prowadzić rozmowy na smartfonie bezpośrednio z nadgarstka (działa jak zestaw głośnomówiący). Kolejną przydatną funkcją jest integracja z asystentami głosowymi jak Google Assistant, czy Siri. Obie funkcje wymagają aktywnego połączenia Bluetooth między zegarkiem a telefonem.

Haylou Watch R8 oferuje kilka czujników zwiększających jego funkcjonalność. Czujnik tętna radzi sobie całkiem nieźle podczas codziennych czynności. Jednak podczas intensywnych treningów może być trudno nadążyć za szybkimi wahaniami tętna. Warto zauważyć, że zegarek nie ma wbudowanego GPS, więc musi on polegać na połączeniu ze smartfona w celu śledzenia odległości i lokalizacji podczas aktywności na świeżym powietrzu. Ponadto wbudowane czujniki potrafią dostarczyć informacje o poziomie tlenu we krwi, wzorcach snu, jak również poziomie stresu. Należy jednak pamiętać, że choć wygodne są to informacje, to nie można na nich 100% podlegać. Haylou Watch R8 to cały czas budżetowe urządzenie a dostarczane dane mogą nie być zbyt dokładne odzwierciedlać nasz aktualny stan zdrowia.

W oprogramowaniu Haylou Watch R8 znalazło się ponad 100 różnych aktywności sportowych. Niezależnie od tego, jaki tryby wybierzemy, to i tak zegarek będzie monitorował parametry naszego organizmu w taki sam sposób. Duża ilość aktywności ma tylko pomóc nam lepszym rozeznaniu się i ustaleniu trendów jeśli uprawiamy wiele różnych rodzai treningów. Informacje te gromadzone są i synchronizowane z dedykowaną aplikacją Haylou Fun.

Haylou R8 to niedrogi smartwatch, który charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wykonania i niesamowitym, jak na cenę poniżej 40 $, wyświetlaczem AMOLED. Jako przedłużenie smartfona sprawdza się idealnie, możemy odczytać przychodzące do nas wiadomości, a w razie potrzebny nawet wykonać telefoniczne połączenie. Dużym minusem tego zegarka jest brak wbudowanego GPS, który może go skreślić jako towarzysza dla ludzi aktywnych na zewnątrz.