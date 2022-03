Doogee S98 z podwójnym ekranem i noktowizorem trafi na rynek 28 marca Strona główna › @luqass › Doogee S98 z podwójnym ekranem i noktowizorem trafi na rynek 28 marca 20.03.2022 00:56

Nowy wytrzymały telefon S98 został w zeszłym miesiącu zapowiedziany przez DOOGEE. Telefon do kupienia będzie już 28 marca na AliExpress i Doogemall (oficjalna platforma zakupowa DOOGEE).

Doogee S98 ma unikalną konstrukcję z dwoma ekranami. Wyświetlacz z tyłu jest okrągły,otoczony ramką. Wyświetlacz o przekątnej 1,1 cala zapewnia dużą swobodę personalizacji. Na przykład możemy zmienić jego wygląd poprzez wybór jednego z motywów. Można go wykorzystać do sterowania muzyką, sprawdzania godziny, poziomu baterii i powiadomień bez konieczności odwracania telefonu.

Z tyłu telefonu znajduje się również potrójna kamera. Główny aparat główny 64 MP, aparat szerokokątny 8 MP i kamera noktowizyjna 20 MP. Kamera noktowizyjna umożliwia nagrywanie filmów w nocy. Dzięki dwóm lampom podczerwonym obraz jest wyraźny.

Całość napędza procesor MediaTek helio G96. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci ośmiordzeniowy układ oznacza wysoką wydajność. Bateria ma pojemność 6000 mAh i może wytrzymać 2-3 dni aktywnego użytkowania. Jest wyposażony w szybką ładowarkę 33 W i obsługuje łądowanie bezprzewodowe 15 W.

Przedni ekran to 6,3-calowy wyświetlacz FHD+ zabezpieczony szkłem Gorilla Glass. Telefon działa pod kontrolą Androida 12 , co daje wiele zalet w zakresie bezpieczeństwa i optymalizacji. S98 jest również wyposażony w skaner linii papilarnych i dodatkowe przyciski po obu stronach telefonu. Dalej mamy moduł NFC, GPS, zestaw narzędzi, skaner linii papilarnych.

Z pozytywnym wynikiem telefon przeszedł certyfikację IP68, IP69K i MIL-STD-810G. S98 jest wodoodporny do głębokości 1,5m i odporny na upadki z wysokości 1,5m.

Globalna premiera Doogee S98 została zaplanowana na 28 marca. Od 28 marca do 1 kwietnia będzie on sprzedawany po obniżonej cenie 239 USD na AliExpress. Następnie cena podskoczy do 339 USD. Jeśli zastanawiasz się nad jego zakupem, na pewno najtaniej będzie go kupić w dniu premiery. Dodatkowo DOOGEE przygotowało konkurs w którym do wygrania są cztery sztuki.