Doogee S98 Pro z ceną i datą premiery Strona główna › @luqass › Doogee S98 Pro z ceną i datą premiery 20.05.2022 11:45

Doogee w zeszłym miesiącu zaprezentował nowy wytrzymały telefon Doogee S98 Pro, którego design noktowizora, czujnika termowizyjnego i ultraszerokokątnego aparatu zainspirowany został wyglądem kosmitów. Dzisiaj Doogee w końcu ujawnił, że ten nowy telefon trafi do sprzedaży 6 czerwca.

W ramach przypomnienia Doogee S98 Pro to wytrzymały telefon, o jedynym w swoim rodzaju wyglądzie, który zdobył nagrodę European Good Design Award. Firma twierdzi, że model ten został wyposażony w najlepszy system kamer dostępny w segmencie telefonów typu rygged. Profesjonalna kamera termowizyjna jest po obu stronach otoczona przez aparat główny 48MP SONY IMX582 i kamerę noktowizyjną 20MP SONY IMX350. Doogee podjął decyzję o zastosowaniu czujnika InfiRay, ponieważ oferuje on ponad dwukrotnie wyższą rozdzielczość termiczną niż jakikolwiek inny czujnik termiczny dostępny na rynku. Wysoka częstotliwość odświeżania wynosząca 25 Hz gwarantuje, że obrazy są szczegółowe tak aby móc prawidłowo wykryć i zdiagnozować wilgoć, podwyższoną temperaturę, spięcia itp. Ponadto kamera jest wspierana przez algorytm Dual Spectrum Fusion, który umożliwia łączenie obrazów zarówno z kamery termowizyjnej, jak i głównej w jedno zdjęcie.

Przedni aparat to Samsung S5K3P9SP z matrycą 16MP, który jest umieszczony w wycięciu w górnej części wyświetlacza.

Telefon napędza MediaTek Helio G96. Jest to ośmiordzeniowy chip, który może osiągnąć taktowanie 2,05 GHz, co oznacza, że jest to układ bez problemu nadający się do grania. Telefon posiada 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, co zapewnia szybszą i bezproblemową pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć do 512 GB za pomocą karty micro SD.

Urządzenie posiada baterią 6000 mAh i ultraszybką ładowarką USB-C o mocy 33 W, oraz można je ładować bezprzewodowo do 15 W.

S98 Pro będzie wyposażony w 6,3-calowy wyświetlacz FHD+ LCD IPS z wycięciem w kształcie kropli wody i warstwą ochronną Corning Gorilla Glass.

Smartfon jest wyposażony także w inne przydatne funkcje, takie jak dodatkowy przycisk, moduł NFC, obsługa 4 satelitów nawigacyjnych (BeiDou, GALILEO, GPS i GLONASS), ochrona IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Telefon będzie działał z systemem Android 12 z nawet 3-letnią gwarancją aktualizacji zabezpieczeń.

Firma potwierdziła, że nowy S98 Pro zostanie wprowadzony na rynek i będzie możnago zamówić już 6 czerwca. Smartfon zadebiutuje na platformach handlowych AliExpress, DoogeeMall i Linio.

Doogee S98 Pro jest wyceniany na 439$, ale między 6 a 10 czerwca będzie sprzedawany ze zniżką za jedyne 329$. Firma organizuje również konkursy na swojej oficjalnej stronie internetowej, a dzięki którym kilka osób otrzyma telefon za darmo. Aby dowiedzieć się więcej o Doogee S98 Pro, odwiedź oficjalną stronę Doogee.