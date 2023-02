Doogee V Max — największa bateria potężny chipset @luqass Doogee V Max — największa bateria potężny chipset 13.02.2023 09:33

Już dziś na rynek trafia DOOGEE V Max, który ma najpojemniejszą baterię w historii marki. Nie było to łatwe, bo wytrzymałe telefony na przestrzeni lat dość mocno wyróżniały się pojemności baterii, ale Doogee V Max pod tym względem przebija je wszystkie. 22000 mAh w V Max naprawdę robi wrażenie, i czyni V Max smartfonem o największej baterii. Na jednym ładowaniu V Max jest w stanie pracować w trybie gotowości imponujące 2300 godzin. Według materiałów marketingowych firmy może ponadto pozwolić na 25 godzin grania, 80 godzin słuchania muzyki lub 109 godzin rozmów telefonicznych.

Aku V Max Jest również wyposażony w funkcję ładowania wstecznego, który pozwala używać Doogee V Max jako power banku i ładować nim inne urządzenia. Baterię możemy nałądować przy pomocy dołąćzonej do zestawu szybkiej ładowarki 33W.

V Max to coś więcej niż ogromna bateria. Telefon oparty został na procesorze MediaTek Dimensity 1080. Wyprodukowany przy użyciu technologii TMSC 6 nm dla lepszej efektywności energetycznej. Pamięć RAM w tym telefonie może sięgać nawet 20 GB - 12 GB bazowej pamięci RAM i 8 GB rozszerzalnej wirtualnej pamięci RAM. Pamięć wewnętrzną 256 GB, też można rozszerzyć do 2 TB za pomocą karty microSD.

Przechodząc do innych funkcji, z przodu V Max mamy 6,58-calowym wyświetlacz FHD + 120 Hz. Ekran ma proporcje 19: 9, 401 PPI i szczytową jasność 400 nitów. Jest chroniony przed uszkodzeniem przez szkło Corning Gorilla Glass.

Mimo że V Max jest wytrzymałym telefonem nie oszczędza na aparatach. Jego głównym obiektywem jest 108-megapikselowy czujnik aparatu Samsung HM2. Drugi aparat to kamera noktowizyjna Sony, która jest w stanie robić zdjęcia i nagrywać filmy w całkowitej ciemności. Umożliwiają to dwie diody na podczerwień. Ostatnim aparatem jest ultraszerokokątny aparat 16 MP ze 130° polem widzenia. Z przodu znajduje się jeszcze 32-megapikselowy aparat do selfie też od Sony.

V max jest wyposażony w dwa głośniki stereo Hi-Res. Zgodnie z oczekiwaniami telefon ma stopień ochrony IP68 i IP69K, oraz certyfikat MIL-STD-810H. Moduł nawigacji wspiera cztery satelitarne systemy nawigacji GLONASS, Galileo, Beidou i GPS. V Max posiada również NFC, slot na dwie karty nano-SIM.

V Max już dziś, czyli 13 lutego trafił do sprzedaży na platformach AliExpress i Doogeemall. Jego cena początkowa wynosi 329,99 USD, ale między 13 a 17 lutym będzie można na niego upolować jeszcze jakieś kupony i zniżki.