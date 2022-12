Recenzja Lubluelu 202 — Wolnostający odkurzacz bezprzewodowy @luqass Recenzja Lubluelu 202 — Wolnostający odkurzacz bezprzewodowy 28.11.2022 23:46

Miałem ostatnio okazję testować bezprzewodowy, wolnostojący i nie wymagający żadnego stojaka odkurzacz Lubluelu 202. Ponieważ jest to już mój trzeci odkurzacz tego typu, co jakiś czas będę go porównywał do Ilife H70 i Dreame P10. Zapraszam do jego recenzji.

Na początek standardowo przyjrzyjmy się zawartości zestawu. Poza samym odkurzaczem z baterią dostajemy elektroszczotkę, teleskopową rurę, filtr HEPA, dodatkową szeroką ssawkę z włosiem do odkurzania delikatnych powierzchni oraz wąską szczelinówkę do trudno dostępnych, poza tym mamy tu jeszcze uchwyt, instrukcję obsługi oraz zasilacz.

Odkurzacz jest srebno-szary z fioletowymi przełącznikami i podświetleniami. Silnik jest umieszczony w centralnej części. Na dole mamy pojemnik na kurz o pojemności 500ml, u góry ładowany jak nabój akumulator.

Jeśli chodzi o przyciski, to na baterii mamy przycisk do regulacji obrotów, oraz gniazdo do ładowania. W rączce mamy przycisk włącz/wyłącz, a obok niego przycisk do zwalniania baterii. Pojemnik na kurz otwieramy umieszczonym z boku przyciskiem.

Sam odkurzacz waży zaledwie 1,3 kg jest więc o około 300 gramów lżejszy niż Dreame P10 i aż o kilogram lżejszy niż Ilife H70. Naprawdę tę różnicę w wadze czuć w ręce, jeśli przesiadacie się z H70 na Stick 202 to poczujecie sporą ulgę.

Bateria 202 jest naprawdę kompaktowa i fajnie zaprojektowana a jednocześnie ma niezłą pojemność wynoszącą 2200mAh, jest to o 200mAh więcej niż aku Dreame P10. To na jak długo starczy bateria zależy od biegu na którym odkurzamy. Producent podaje że maksymalna moc ssania wynosi 25kPa, średnia 17 a niska 10. Dla porównania maksymalna moc Ilife H70 to 21kpA, a Dreame P10 20. Naładowanie akumulatora zajmuje około 2,5 godziny.

Jeśli odkurzamy na najwyższym biegu, to akumulator wystarczy na około 15 minut pracy, przy najniższym biegu będzie to już ponad 40 minut, ale ze względu na niską moc ssania nadaje się on do odkurzania płytek lub paneli.

Jak wspomniałem wcześniej w zestawie z odkurzaczem dostajemy także uchwyt montażowy, ale jak dla mnie jest on całkowicie zbędny, ponieważ odkurzacz stoi. Elektroszczotka ma blokadę która utrzymuje odkurzacz w pionie a dzięki dobremu wyważeniu odkurzacz utrzymuje pion naprawdę stabilnie. No i co tu dużo mówić, jak dla mnie jest to największa zaleta tego modelu, bo chociaż Dreame P10 mam już rok to i tak nie zamontowałem do niego uchwytów, tylko po prostu odkładam go do szafki. Minus tego rozwiązania jest taki że odkurzacz musi wtedy leżeć, P10 nie stoi, przy 202 ten minus nie występuje, a odkurzacz zajmuje dużo mniej miejsca. Aha, na elektroszczotce jest rysunek stopy, bo bo zwolnienia blokady trzeba elektroszczotkę delikatnie przytrzymać stopą.

Teraz najciekawsza część recenzji, czyli jak on sprząta, po pierwsze odkurzacz jest bardzo poręczny i łatwy w prowadzeniu, ruchoma elektroszczotka nie ma problemów z odkurzaniem narożników, czy pod meblami a podświetlenie LED pozwala nam lepiej odkurzyć gorzej oświetlone miejsca. Rura jest teleskopowa dzięki czemu każdy ma możliwość wyregulowania jej długości wg własnych potrzeb. Wiadomo wyższe osoby będą ją bardziej wysuwać niższe mniej. Odkurzacz jest też cichy. Maksymalna zarejestrowana głośność 202 wynosiła około 68 db. Dla porównania silnik H70 podczas pracy osiągał głośność na poziomie 70dB, jednak wyraźnie cichszy od obu jest Dreame P10 ze swoimi 50dB.

Lubluelu 202 podczas odkurzania bardzo dobrze radzi sobie na płaskich powierzchniach, płytkach i panelach, na średniej mocy za pierwszym przejazdem zbiera prawie cały rozsypany ryż, lub otręby. Dwa przejazdy zbierają już wszystko. Dywan z krótkim włosiem również na średniej mocy nie stanowi tu również problemu. Do tego mamy dodatkowe ssawki które świetnie sprawdzają się do odkurzania mebli.

Jeśli chodzi o filtry, to Lubluelu 202 posiada czterostopniowy system filtracji. Cięższe i większe zanieczyszczenia automatycznie wypadają do pojemnika. Następnie powietrze przechodzi przez zewnętrzny filtr siatkowy, który wyłapuje kurz, włosy i inne śmieci. Filtr HEPA z kolei usuwa prawie wszystkie cząsteczki o wielkości nawet 0,3 mikrona. Filtr HEPA można prać, a filtr siatkowy możemy myć pod bieżącą wodą.

Podsumowanie

Lubluelu 202 to lekki, poręczny i wydajny odkurzacz który pod prawie każdym względem jest lepszy niż H70 czy P10. 202 fajnie wygląda dokładnie sprząta, a jednocześnie jest naprawdę tani. Na amazonie kupić do można już za 599 zł. Co czyni go chyba jednym z najbardziej opłacalnych modeli. Sterowanie 202 jest proste i wygodne, pojemnik na kurz łatwo się opróżnia a prawdziwą wisienką na torcie jest jego wolnostojącą konstrukcja.