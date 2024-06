@wojtekadams Bezprzewodowy głośnik Tronsmart Bang SE — recenzja Bezprzewodowy głośnik Tronsmart Bang SE — recenzja

10.06.2024 08:47, aktual.: 10.06.2024 10:38 UDOSTĘPNIJ

Tronsmart Bang SE to najmniejszy głośnik z serii Bang, ale mimo to oferuje naprawdę dobry dźwięk za niewygórowaną cenę. Jest odporny na warunki atmosferyczne. Posiada możliwość sparowania z drugim głośnikiem, by uzyskać lepszy efekt stereo.

Bang SE jest kompaktowy, mierzy 164,5 mm wysokości, 298 mm szerokości i 118,8 mm głębokości, a waży 2,1 kg. Posiada zintegrowany uchwyt oraz pasek do noszenia, co ułatwia transport. Głośnik napędza 40‑watowy wzmacniacz klasy D z dwoma pełnozakresowymi przetwornikami 3,93 cala i pasywnymi radiatorami po bokach. Oświetlenie RGB zdobi zarówno głośniki, jak i radiatory, dodając kilka iluminacji.

Na górze znajdują się przyciski sterujące: włącznik/Bluetooth, SoundPulse EQ, regulacja głośności, odtwarzanie/pauza, TWS (True Wireless Stereo) oraz włączanie/wyłączanie oświetlenia. Z tyłu, pod gumową osłoną, ulokowano porty: USB‑A do ładowania innych urządzeń, USB‑C do ładowania głośnika, wejście aux 3,5 mm i gniazdo na kartę microSD (TF).

Tronsmart Bang SE brzmi całkiem nieźle jak na swoją cenę. Wysokie tony są przyzwoite, średnie dobrze zdefiniowane, choć nieco zamglone, a bas wystarczająco mocny dla większości gatunków muzycznych. Sub‑basy są słyszalne w zakresie 50‑60Hz, ale poniżej tego progu zanikają. Głośnik ma dwa ustawienia EQ Soundpulse: jedno z płaską charakterystyką, a drugie z podbitymi basami i wysokimi tonami. Osobiście preferowałem drugie ustawienie podczas grillowania ;)

Bang SE jest dość kierunkowym głośnikiem, więc jakość dźwięku zależy od jego ustawienia. Bezpośrednie ustawienie przed głośnikiem zapewnia lepszą klarowność wysokich tonów. Minimalne odchylenie wpływa na jakość dźwięku. Brakuje również separacji stereo. Tronsmart Bang SE potrafi być naprawdę głośny, ale przy maksymalnej ustawionej mocy pojawiają się zniekształcenia. Mimo to można uzyskać wystarczający poziom głośności na imprezę bez niepożądanych dźwięków. Bang SE dorównuje pod tym względem droższym konkurentom, choć nie jest to jakość audiofilska, ale zdecydowanie satysfakcjonująca.

Tronsmart Bang SE umożliwia sparowanie dwóch głośników, co daje znacznie lepsze wrażenia dźwiękowe. To duży atut tej serii, bo za niską cenę można kupić dwa głośniki, które brzmią lepiej niż wiele pojedynczych modeli.

Za 289 zł Tronsmart Bang SE to naprawdę zacny sprzęt. Zakup dwóch głośników i sparowanie ich w stereo kosztuje mniej więcej tyle, co jeden głośnik od bardziej znanej marki. Mimo kilku drobnych wad Tronsmart Bang SE to świetny wybór dla tych, którzy szukają niedrogiego, przenośnego głośnika Bluetooth z dobrym dźwiękiem.

* sprzęt do testów został udostępniony przez producenta.