@lordjahu Zachwycający system mikrofonów bezprzewodowych DJI Mic 2 [Recenzja] Zachwycający system mikrofonów bezprzewodowych DJI Mic 2 [Recenzja]

04.05.2024 23:07, aktualizacja: 05.05.2024 19:04 Udostępnij

Odkąd zacząłem kompletować prywatny zestaw foto-wideo, zacząłem rozglądać się za nowoczesnymi rozwiązaniami, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na moje hobby i przyszłe zlecenia. Zaopatrzyłem się w lampkę doświetlającą Newell'a, statyw kulkowy Joby oraz zakupiłem zestaw akcesoriów marki Smallrig. Do pełni szczęścia potrzebowałem jeszcze wysokiej klasy mikrofonów krawatowych, które posłużyć mi będą mogły do wywiadów i ewentualnych nagrywek filmowych z moim udziałem.

Przez dłuższy okres radziłem sobie z kombinacją mikrofonu superkardioidalnego Sony ECM-G1 z mikrofonem bezprzewodowym Sony ECM-W2BT, ale szybko zrozumiałem, że brak zapisu wewnętrznego, nieintuicyjne sterowanie i wręcz zerowa personalizacja, nie wypełniają luki w moim zapotrzebowaniu. Co prawda upierałem się, że w/w mikrofony bezprzewodowe Sony w zupełności wystarczają do kontentu, jaki tworzę, ale praktyka zweryfikowała inaczej. Zakupiłem zestaw mikrofonów bezprzewodowych DJI Mic 2 w najbogatszej wersji z dwoma nadajnikami, odbiornikiem oraz zestawem dedykowanych akcesoriów. Później dokupiłem jeszcze oryginalne pchełki DJI, by skompletować zestaw. Po około 3 miesiącach pracy na tych mikrofonach jestem gotowy, by podzielić się z wami, swoimi wrażeniami. Zapraszam do recenzji!

Profesjonalny zestaw startowy

Mikrofony DJI Mic 2 można zakupić w trzech wersjach: pojedynczy nadajnik, nadajnik i odbiornik, lub najbogatszy zestaw składający się z dwóch nadajników, odbiornika, pakietu akcesoriów z gustownym etui, pełniącym funkcję powerbanku. Z racji ciągle rozwijanego hobby i specyfiki pracy, postawiłem na bogatszy zestaw, który oczarował mnie swoim minimalizmem i możliwościami. Przede wszystkim warto wspomnieć, że producent postawił na minimalizm, odświeżenie jakościowe swojego produktu oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych.

Małe, a cieszy!

W zestawie znajduje się aluminiowe etui transportowe, pełniące funkcję zabezpieczającą komponenty przed czynnikami zewnętrznymi, ale i pozwala na podładowanie umieszczonych w nim mikrofonów i odbiornika. Etui ładujące posiada zatrzask blokujący, który nie tylko zabezpiecza je przed niechcianym otwarciem, ale i automatycznie uruchamia system zarządzania mikrofonami, informując użytkownika o stanie naładowania zestawu. Jak można się domyśleć, etui posiada wewnętrzne ogniwo o pojemności o pojemności 3250 mAh, pozwalające nawet trzykrotnie naładować mikrofony i odbiornik.

Odbiornik, nadajniki i akcesoria w jednym

Na froncie etui znajdują się diody LED, informujące o stanie naładowania, a zainstalowany z tyłu port USB‑C, posłuży nam do naładowania wbudowanego akumulatora. Na spodzie etui, producent zamontował dwie gumowe podkładki, uniemożliwiające przesuwanie się etui po płaskiej powierzchni. Wewnątrz aluminiowego etui, w specjalnych przegródkach znajdują się dwa mikrofony bezprzewodowe, nadajnik oraz przejściówki USB‑C, oraz złącze Lightning. Przyjrzyjmy się więc po kolei elementom zestawu.

Najważniejszym elementem, służącym do nadzoru pracy mikrofonów oraz zarządzania funkcjami całego zestawu służy odbiornik. Został on wyposażony w ogniwo o pojemności 360 mAh i możemy z niego skorzystać, bez konieczności parowania go z urządzeniami elektronicznymi. Odbiornik posiada dotykowy panel sterujący oraz aktywne kółko przewijania, do nieco bardziej dokładnego poruszania się po menu. Producent wyposażył je na ewentualność, gdy poruszanie się po menu tylko za sprawą gestów, zacznie sprawiać nam problemy.

Mały ten odbiornik

Na bocznych krawędziach odbiornika znajdziemy przycisk zasilania / wybudzenia, port odsłuchowy oraz port przesyłowy jack 3,5 mm, za którego pomocą przesyłać będziemy dźwięk z mikrofonów, bezpośrednio do kamery. Poza klasycznym mocowaniem na gorącą stopkę odbiornik posiada również port USB‑C, służący do ładowania jak i umożliwia sparowanie z komputerem po kablu. Podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej generacji, także tutaj producent zastosował opcjonalne przejściówki do podłączenia odbiornika ze smartfonami wyposażonymi w nowoczesne porty.

Pokrętło nawigacji po menu

W przypadku II generacji mikrofonów producent postawił na odświeżony wygląd i zastosowanie bardziej intuicyjnych rozwiązań. Przede wszystkim rzuca się w oczy futurystyczny wygląd mikrofonów. Producent zastosował szybkę z tworzywa sztucznego, pod którą możemy dojrzeć elektronikę mikrofonu. Urządzenie zostało zamknięte w obudowie z tworzywa sztucznego bardzo dobrej jakości i wytrzymałości. W górnej krawędzi, pod plastikową kratownicą, znajduje się mikrofon dookólny, a obok niego znajdziemy port jack 3,5 mm. Posłuży nam jako wtyczka do osłonki przeciwwiatrowej, lub do zbierania dźwięku z mikrofonu krawatowego. Na bocznych ściankach znajdziemy port przesyłowo-ładujący USB‑C, diody powiadomień, przycisk zapisu w pamięci wewnętrznej mikrofonu, przycisk zasilania oraz przycisk parowania bezprzewodowego.

Taki zestaw od samego startu umożliwia podłączenie do większości urządzeń nagrywających, oferując szerokie spektrum ustawień, zapisu oraz funkcji dodatkowych, jak np. wycinanie dźwięków w tle.

Specyfikacja techniczna

Nadajnik DMT02 Tryb bezprzewodowy GFSK 1 Mbps i 2 Mbps EIRP < 20 dBm Częstotliwość robocza 2,400-2,4835 GHz Protokół Bluetooth BR / EDR

Wbudowane ogniwo 360 mAh

do 6 godzin działania Pamięć wewnętrzna 8 GB

do 14 godzin nieskompresowanego 24-bitowego dźwięku 48 kHz Wymiary 46,06 x 30,96 x 21,83 mm Waga 28 g Odbiornik DMR02 Tryb bezprzewodowy GFSK 1 Mbps i 2 Mbps EIRP < 20 dBm Częstotliwość robocza 2,400-2,4835 GHz Wbudowane ogniwo 360 mAh

do 6 godzin działania Pamięć wewnętrzna ok ~2 MB na aktualizację firmware Wymiary 54,20 x 28,36 x 22,49 mm Waga 28 g Etui ładujące DMC02 Wbudowane ogniwo 3250 mAh Napięcie 3,6 V Wymiary 116 x 41,5 x 59,72 mm Waga 200 g

Oprogramowanie

Producent wyszedł naprzeciw użytkownikom zestawu bezprzewodowego DJI Mic 2, nie zmuszając ich do instalowania żadnego predefiniowanego oprogramowania. Zestaw mikrofonów z odbiornikiem działają bez wsparcia aplikacji. Jedynie użytkownik powinien przeprowadzić proces aktualizacji oprogramowania układowego, pobierając stosowną aktualizację na urządzenia, które automatycznie zaktualizują się do najnowszej wersji oprogramowania. Od premiery pojawiły się dwie takie aktualizacje, naprawiające pomniejsze potknięcia programistów i dodające kilka przydatnych rozwiązań.

Przygotowanie do pracy

Zasada działania zestawu mikrofonów bezprzewodowych DJI Mic 2 została uproszczona do minimum. Wystarczy otworzyć etui ładujące i wyjąć nadajnik / nadajniki z odbiornikiem, by te natychmiastowo się sparowały i były gotowe do pracy. Od preferencji użytkownika, zależeć będzie sposób podłączenia odbiornika do urządzenia, celem nadzoru nad materiałem audio, a także ewentualne zmiany w nagraniach.

Moje ulubione kombo

Moim faworytem jest przesył odbieranego materiału poprzez złącze TRS 3,5 mm bezpośrednio do kamery. Dzięki temu mam możliwość wygodnego odsłuchu materiału, a w przypadku nagrywania siebie samego, nadzorowania mikrofonów. Producent umożliwia również łatwe i wygodne podłączenie odbiornika za pomocą stosownych przejściówek do smartfonów nowej generacji. Dzięki temu dźwięk mikrofonów wbudowanych w urządzeniu zostaje zastąpiony tym z mikrofonów bezprzewodowych. Bardzo fajne rozwiązanie, gdy potrzebujemy na szybko nagrać rolkę, bez tracenia czasu na synchronizację materiałów audio w postprodukcji.

Można i tak do Rolek

Bardzo fajnie na papierze wyglądają możliwości oferowane przez urządzenie. Oczywiście musiałem je sprawdzić w praktyce i muszę przyznać, że kilka funkcji zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o przydatnej funkcji, jaką jest redukcja szumów otoczenia. Wielokrotnie miałem problem przy montażu filmów z odgrodzeniem rozmówcy od tła, to chyba zmora każdego montażysty wideo. W tym przypadku uruchamiając opcję Noise Canceling, możemy lekko odciąć rozmówcę od tła. Producent wykorzystuje w tym celu sztuczną inteligencję, która tak naprawdę odcina pasmo hałasu, nieznacznie je wyciszając. Mimo to funkcja sztos - w wielu przypadkach uratowała mi setki reporterskie.

Magnes się świetnie trzyma

Muszę także wspomnieć o ścieżce ochronnej -6dB, która zapisywana jest obok głównej ścieżki audio. Dzięki temu nie narażamy się na przestery, gdy źle dobierzemy parametry głośności. Obsługa 32‑bitowego nagrywania wewnętrznego to przepis na sukces, gdy potrafimy wydobyć jego zalety podczas obróbki audio. Taki materiał wyśmienicie zbiera głos rozmówcy, od cichych szeptów po tony wysokie.

Wysoka jakość dźwięku

Pod względem możliwości, mikrofony bezprzewodowe DJI Mic 2 spisują się bardzo dobrze. Na co dzień korzystam w pracy z bezprzewodowych rozwiązań oferowanych przez markę RODE, więc mam dobre porównanie możliwości obu urządzeń, ich zalet i wad. Moim zdaniem, DJI wyprzedza RODE na poletku funkcjonalności, ale i ceny, a na pewno jakości akcesoriów i ich wszechstronności. W mikrofonach RODE po prostu brakuje mi bardziej przejrzystego menu zarządzania urządzeniami i niektórych funkcji, które w 2023/2024 powinny znaleźć się właśnie w urządzeniach z tej półki jakościowej.

Magnes do koszulki do wygodne i pewne mocowanie

Bardzo trudno jest opisać możliwości dźwiękowe mikrofonów bezprzewodowych, które przyszło mi użytkować, a jeszcze trudniej było mi zabrać się i stworzyć o nich krótki filmik porównawczy. Także wybaczcie za drobne błędy logistyczno-lingwistyczne, ale cudem wynalazłem nieco czasu wolnego na wzbogacenie tej recenzji filmem tematycznym.

Akcesoria pomocnicze

W skład zestawu wchodzi także materiałowe etui, w którym możemy schować całość otrzymanych akcesoriów, a i znajdzie się miejsce na inne dodatki. Etui transportowe jest wykonane ze skóry ekologicznej, odpornej na zabrudzenia i drobne zachlapania, chroniąc podatną na czynniki zewnętrzne, elektronikę.

Torba transportowa

Wewnątrz mojego zestawu znajduje się etui ładujące z mikrofonami i odbiornikiem, kabel przesyłowo-zasilający, dwie dopinane osłonki przeciwwiatrowe, kabel audio do kamery 3,5 mm TRS oraz słuchawki dokanałowe, które służą mi do odsłuchu przed nagraniem.

Mój mały bajzel mikrofonowy

Do pełni szczęścia zabrakło mi niestety mikrofonów krawatowych, które producent każe zakupić sobie osobno. Na forach internetowych aż huczy od informacji, że niektóre niekompatybilne "krawaciaki" nie działają prawidłowo lub są sprawcami błędów nagraniowych. Co prawda producent załatał już takowe zachowania poprzednią łatką, ale niesmak pozostał. Przynajmniej tak duży, że postanowiłem dedykowane pchełki reporterskie zakupić. Szybko okazało się, że mikrofony te - działające z I jak i II generacją - rozeszły się na pniu i nawet oficjalne kanały producenta i przedstawicielstw, nie są w stanie określić kiedy pojawią się na rynku. Zgroza.

Ja swoje pchełki musiałem zakupić w jedynym miejscu w Polsce, gdzie takowe były jeszcze dostępne - w sklepie internetowym dronavista.pl. Oczywiście miałem dylemat, czy wydawać tyle za pchełki tej klasy, ale bardzo szybko inwestycja zaczęła mi się zwracać. Mikrofony te, dzięki szybkozłączce umożliwiają wygodne podłączenie do prawej lub lewej strony ubrania, a nawet środka, bez każdorazowego wyciągania i przekładania mikrofonu. Na pewno rozwiązanie o niebo lepsze, niż metalowe, cieniutkie druciki z kijowymi mocowaniami mikrofonów.

Zasięg i czas pracy

Producent deklaruje aż 160 metrów zasięgu bezprzewodowego w linii prostej. Wynik ten osiągnięto w laboratorium, więc w rzeczywistości jest to zależne od ilości przeszkód terenowych, ścian oraz elementów metalowych, przy których może dochodzić do interferencji częstotliwości. Niemniej jednak w dobrych warunkach osiągnięcie ~160 metrów jest możliwe. Podczas nagrań na polu, udało mi się osiągnąć nawet ~168 metrów, zanim zerwało mi połączenie. Ot ciekawostka, choć realnie nie wiedziałbym, do czego wykorzystać aż taki zasięg.

Świetny towarzysz wypraw rowerowych

Etui ładujące pozwala 3‑krotnie naładować akumulatory w odbiorniku i mikrofonach. Każde z urządzeń może działać nawet do 8 godzin, przyjmując domyślne ustawienia i ciągłość nagrania. Podczas dwóch miesięcy testów i niezliczonych nagrań, chyba dwa razy musiałem podładować etui ładujące. Czas pracy jest wyśmienity, a panel dotykowy na odbiorniku ukazuje nam możliwy czas działania każdego sparowanego urządzenia. Czasy te są bardzo dokładne, gdyż pokrywają się z tym, kiedy dany mikrofon po prostu się wyłączył.

Podsumowanie

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony możliwościami, jakie daje zestaw bezprzewodowych mikrofonów DJI Mic 2. Ogrom nowych funkcji, zastosowane technologie, jakość wykonania, prostota obsługi. Zastosowane rozwiązania bardzo umilają pracę na mikrofonach, ale i pozytywnie wpływają na końcową obróbkę materiału i montaż. Mikrofony są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i białym dla masochistów, gdyż ten kolor bardzo szybko się brudzi.

A Wy z jakich mikrofonów bezprzewodowych nagrywacie? Dajcie znać w komentarzu ;)