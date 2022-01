Już miesiąc ktoś publikuje ordynarne treści na Wykopie za pomocą przejętych kont

Od przeszło miesiąca nieznana osoba przejmuje konta użytkowników Wykopu, których wiek wynosi nawet kilkanaście lat. Początkowo, jak opisałem w poprzednim wpisie, celem włamywacza było masowe spamowanie mikroblogu kontrowersyjnymi treściami, do których zaliczały się między innymi nagie zdjęcia jednej z administratorek. W ostatnich tygodniach osoba ta zmieniła sposób działania ograniczając się do publikowania nocą na Mikroblogu ordynarnych treści przedstawiających, jak wskazywali użytkownicy, seks ze zwierzętami, ekskrementy, a nawet stosunki seksualne z osobami niepełnosprawnymi lub nawet i zwłokami!

Co zrozumiałe, pojawiające się nocą tego typu treści wywołują oburzenie użytkowników, którzy wielokrotnie wzywali moderację i właścicieli serwisu do skutecznej reakcji. Niestety, i ta sytuacja pokazała, że admini wprost zamiatają niewygodne tematy pod dywan cenzurując słowa oburzenia swoich własnych użytkowników. Moderacja powtarza za każdym razem, że do włamania na serwis nie doszło, a uzyskanie dostępu do tysięcy kont nastąpiło na skutek wycieków z zewnętrznych serwisów. Ale dlaczego pokrzywdzony jest akurat Wykop?

Nie pomogło również opisanie tej sytuacji przez kilka pozostałych mediów internetowych, np. Spidersweb. Milczą niestety redakcje, które prowadzą aktywnie autopromocję na Wykopie. Jest to zastanawiające szczególnie wtedy, gdy osoby administrujące tymi kontami mają przecież możliwość przyglądania się temu, co dzieje się na Wykopie.

Po Nowym Roku włodarze Wykopu zmienili sposób działania API serwisu, co uniemożliwiło korzystanie z nieoficjalnych aplikacji, w tym Otwarty Wykop Mobilny czy jego fork Wypok, skazując tym samym użytkowników na korzystanie z oficjalnej aplikacji, co do której można mieć wiele wątpliwości. Szczególnie do kompetencji programisty, który jest jej autorem.

Cztery dni temu użytkownik WuDwaKa stworzył znalezisko sugerujące powiązanie wycieków kont do włamań na inne serwisy, w tym Wiochę, Morele, Pobieramy24 i Autocentrum. Jak widać poniżej, również i to zostało ocenzurowane czerwoną belką.

Z oczywistych względów pominę publikację w tym wpisie zrzutów ekranu przedstawiających treści opublikowane nocą na Wykopie za pomocą przejętych kont. Ograniczę się wyłącznie do prezentacji przykładów dyskusji, w których Mirki wyrażają swoje niezadowolenie potwierdzając tym samym te wydarzenia oraz przypadków stosowania cenzury przez moderatorów Wykopu.

Poniżej inne przykłady wpisów użytkowników oburzonych bezczynnością moderacji. Wersje archiwalne: 1, 2, 3, 4.

Poniżej wkleję przykłady kilku znalezisk interwencyjnych, które stworzone zostały przez użytkowników. Moderacja nie wszystkie z nich ocenzurowała czerwonymi belkami. Z obserwacji tych ataków wynika, że nocą nikt nie widzi, co się dzieje w serwisie. Rankiem moderatorzy wchodzą i usuwają kontrowersyjne treści, które ktoś zgłosił. Bez tego, nadal może to wisieć w serwisie i słusznie przerażać użytkowników tego serwisu.

