Wykop notuje spore spadki. Nie ma zapowiadanej nowej wersji, coraz więcej spamu 20.07.2022 10:05

Wykop.pl jest specyficznym serwisem i bardzo trudnym do zarządzania oraz monetaryzacji. Od wielu lat jego administracja nie cieszy się uznaniem wśród użytkowników, którzy w rozmaity sposób wyrażają swoje niezadowolenie. Widoczny jest również spadek poziomu treści w tym serwisie - na pierwszy plan wysuwają się niskiej jakości treści reklamowe oraz mało angażujące innych.

Skutkuje to również tym, że wielu użytkowników z długim stażem odeszło nie mogąc zaakceptować popularnego w serwisie patostrimingu, bezkarnego obrażania innych, nachalnych treści reklamowych czy dwuznacznych decyzji administracyjnych. Doskonale znane są przypadki ucinania dyskusji, banowania niepokornych lub faworyzowania politycznej propagandy. W tym wypadku sytuacja w serwisie musiała odbić się na jego wynikach.



Dane statystyczne od 2020 roku

Jesienią przed blisko dwoma laty wprowadzono nowe badania popularności polskich serwisów internetowych, Mediapanel. Pozwala ono śledzić, z miesiąca na miesiąc popularność m.in. społecznościówek. Wykop przedstawia się następująco:

Popularność Wykopu

Doskonale widać, że jeszcze w zeszłym roku popularność tego serwisu była na dosyć wysokim poziomie (4,9 mln użytkowników). Łatwe do zauważenia są spore wahania, rzędu kilkuset tysięcy użytkowników w ciągu miesiąca. Z danych na czerwiec br. wynika, że społeczność Wykopu zmalała już do 3,5 mln użytkowników. W lutym i marcu br. zwiększyła się, co mogło być skutkiem napaści Rosji na Ukrainę oraz potrzeby poszukiwania bieżących informacji. Od tamtego czasu użytkowników jednak ubywa, a osoby zarządzające serwisem nie widzą problemu. Uwagę kierują na potencjalne możliwości rozwoju serwisu.



Gdzie jest nowa wersja Wykopu?

Od dawna słyszy się o planowanym wypuszczeniu nowej wersji. Ma ona zastąpić aktualny framework bazujący, z tego, co podawali użytkownicy, na systemie Symphony. Administracja Wykopu zapowiadała nowe funkcje, ale nigdy jednak nie udzieliła bardziej szczegółowych informacji na jego temat. Start nowej wersji zapowiadano na zeszły rok. Wielokrotnie go przesuwając. Oficjalny profil Wykopu oraz główna administratorka Anna Stecka co jakiś czas zapraszają użytkowników do testowania nowego oprogramowania.



Przed miesiącem jeden z użytkowników stworzył specjalne znalezisko, pod którym głosu nie zabrał nikt z administracji.

Włamania na serwis oraz nieprzyzwoity spam

W poprzednich moich wpisach opisałem szczegółowo masowe przypadki włamań na konta użytkowników Wykopu oraz spamowanie serwisu treściami zabronionymi przez prawo (erotyka lub pornografia) lub też i wywołujących poczucie niesmaku (np. ludzkie odchody).



Administracja przez ten czas konsekwentnie udaje, że problemu nie ma, wskazując jednocześnie na hipotetyczne przypadku wycieków adresów mailowych z innych stron.

Osoba bądź grupa osób zwana przez społeczność Wykopu "Rumunem" (pseudonim ten wziął się z tego, że wiele lat temu rumuński pracownik jednej z wrocławskich firm IT w niewybredny sposób obrażał osoby decyzyjne w swojej firmie) atakuje serwis najczęściej w czasie, gdy moderacja nie pracuje. Często nocą lub o poranku.

Źródło zdjęć: © wykop.pl Film na bazie foto

Powyższy przykład jest jednym z wielu. Przedstawia on animację z piosenką w tle, której bazą stało się krążące po Internecie zdjęcie. Wiele lat temu dostępne było ono w jednym z internetowych fotograficznych portfolio.