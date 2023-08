@Sirck Haptyczny fotel? Sprawdzam Cooler Master Synk X Haptyczny fotel? Sprawdzam Cooler Master Synk X

24.07.2023 16:50, aktualizacja: 25.07.2023 18:44

Synk X to haptyczny fotel mający zapewnić wzmocnioną immersję w grach wideo, filmach i muzyce. Cooler master to producent znany głównie z produkcji sprzętu PC i tylko od czasu do czasu wprowadza do oferty także fotele i biurka. Acz takiego wynalazku z logiem tej marki jeszcze nie widziałem.

Cooler Master zaprezentował fotel, który wyróżnia się na tle konkurencji obecnością modułów wibrujących. Przez przekształcanie dźwięku w wibracje Synk X oferuje ciekawe wrażenia podczas obcowania z multimediami. Do obsługi tej aparatury służy odpowiedni interfejs. Oprócz aspektu imersji opisywany sprzęt to wciąż przede wszystkim fotel, z oparciem usztywniającym postawę, regulacją podłokietników, pozycji siedzącej, kąta pochylenia itd. Ile ta przyjemność kosztuje? Typowy fotel biurowy czy gamingowy to wydatek za kilka stówek. Synk X natomiast uszczupli konto bankowe o ponad pięć tysięcy złotych.

Pierwsze wrażenia po złożeniu Synk X

Tak wysoka cena powinna wskazywać, że otrzymujemy produkt o możliwie najwyższej jakości. Jako całość faktycznie tak jest, ale podczas składania i użytkowania pojawia się kilka „ale”. Jednocześnie muszę brać poprawkę na to, że testowany egzemplarz objechał już pół Polski i niestety rodzimi blogerzy i influencerzy nie słynną z dbania o sprzęt recenzencki. Na swój sposób część testów wytrzymałościowych została wykonana za mnie.

Mimo ceny z kosmosu użyte materiały ani wyglądem, ani w dotyku nie wybijają się znacząco ponad to, co możemy zobaczyć w segmencie foteli gamingowych czy ergonomicznych. Na pierwszy rzut oka Cooler Master Synk X przypomina raczej fotel z samochodu. I nie mam tu na myśli kubełkowej konstrukcji a raczej wygodną kanapę z jakiegoś sedana. Nie mniej po wyciągnięciu podnóżka mam flash back to wygodnych siedzisk przed telewizorem z amerykańskich telenowel.

Wcześniej wspomniany podnóżek, siedzisko i oparcie wewnątrz wykonane są z formowanej pianki, która dostosowuje się i zapamiętuje kształt użytkownika. Na zewnątrz całość pokrywa oddychająca tkanina. Nie mniej patrząc na konstrukcję z boku od razu widać, że przepływ powietrza będzie raczej ograniczony a tym samym latem z pewnością będzie ciepło choćby w plecy.

Główna podstawa fotela a także wszystkie elementy nośne wykonano z metalu. Całość wygląda bardziej niż solidnie. Zastrzeżenia mam jednak do kółek – są to proste, plastikowe konstrukcje, które słabo odpychają się, gdy siedzimy na fotelu. Do tego są głośne. Ewidentnie przydałaby by się im jakaś miękka otulina. Drugie zastrzeżenie mam do metalowego elementu łączącego oparcie i siedzisko. Zasadniczo to pojedynczy „ajzol”, który z łatwością wygniemy, jeśli dołożymy nieco więcej siły.

Pochwalić muszę podnóżek, który jest bardzo wygodny. Samo siedzisko i oparcie też jest niczego sobie. W tych elementach ukrywają się także moduły wibrujące. Umiejscowiono je mniej więcej po środku, przez co wibracje rozchodzą się równomiernie na wszystkie strony. Wypada też wspomnieć, że z tyłu oparcia znajduje się podświetlane logo Cooler Mastera. Urządzenie oferuje kilka trybów RGB.

Natomiast z prawej strony siedziska znajduje się panel zarządzający. Wykonany ze szczotkowanego aluminium przypomina panel z oldschoolowego amplitunera czy innego sprzętu audio. Umiejscowiono na nim włącznik, pokrętła od głośności muzyki i intensywności drgań, dwa gniazda Jack, diody wskazujące stan baterii oraz złącze ładowania – tak, cały zestaw obejmuje zewnętrzny zasilacz. Dodatkowo producent uwzględnił jeszcze opcjonalny pilot wykonany z plastiku. Służy on do parowania fotela z komputerem, podłączenia słuchawek itd.

Specyfikacja podesłanego fotela:

Waga: 29.4 kg

Podstawa: 75 cm



Kolory: Lunar Gray



Wymiary: (szer.) 69 x (dług.) 73 x (wys.) 123 ~ 133 cm



Materiał: pianka zapamiętująca kształt + oddychająca tkanina



Materiały szkieletu: stal



Obciążenie: do 136 kg



Podnośnik: gazowy 4. Klasy do 90 mm



Kąt pochylenia: 135 stopni



Zakres częstotliwości: 20 Hz ~ 200 Hz



Opóźnienie bezprzewodowego audio: 5.6 ms



Bateria: Li-ion 14,8 V, 5200 mAh



Użytkowanie fotela Synk X

Fotel biurowy czy nawet gamingowy można dostać już nawet za kilka stówek. Są jednak egzemplarze, które wyróżniają się czymś szczególnym na tle konkurencji. W przypadku Cooler Master Synk X jest to haptyka opierająca się na wibracjach. Generalnie urządzenie za pośrednictwem bluetooth łączy się z komputerem a następnie reaguje na dźwięki z rozgrywki lub odtwarzacza muzyki.

W skrócie sprzęt przetwarza dźwięk w wibracje i tym samym zwiększyć immersyjność rozgrywki, muzyki, czy filmu. Same wibracje generowane są z opóźnieniem liczonym w mikrosekundach (wd. specyfikacji ok. 5,6 ms). Podczas typowego użytkowania raczej nie ma to znaczenia. W grach sieciowych? Co bardziej wyczuleni fanatycy spoconych serwerów mogą wyczuć delikatny lag.

Nasza zabawka nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. W praktyce działa dość ciekawie, acz trzeba zapewnić odpowiednie warunku. W muzyce musimy stawiać przede wszystkim na mocno basowe utwory, aby coś poczuć. Na gruncie filmu wszelkiej maści akcyjniaki z dużą ilością wybuchów też dają radę. Spokojne kino myśliciela raczej nie pokaże walorów Synk X.

Gry? Wrażenia są bardzo intensywne. Wydaje mi się, że fotel najlepiej sprawdza się w wyścigach i strzelankach. Tutaj wibruje głównie oparcie, gdzie w muzyce główne skrzypce odgrywa raczej siedzisko. Mięsiste, basowe brzmienie karabinu potrafi przyjemnie połechtać po plecach. Grając w wyścigi, gdy przykładowo zjedziemy z asfaltu na nierówne podłoże telepanie pojazdem da się z miejsca odczuć. Ma to jak najbardziej sens w Forza Motosport albo Project CARS. W Forza Horizon, gdzie dźwięki gry z muzyką mieszają się, Synk X zaczyna się gubić. Wtenczas polecam całkowicie wyłączyć muzykę – słowem coś za coś.

Cooler Master Synk X nie udaje fotela ergonomicznego. Mi, ze względu na niski wzrost, siedziało się na nim całkiem dobrze, acz całego dnia spędzonego w Synk X raczej sobie nie wyobrażam. Tutaj wolałbym bardziej tradycyjny fotel. Mimo dość szerokiego zakresu regulacji producentowi raczej przyświecał aspekt czysto rozrywkowy – dwu, trzy godzinne sesje spędzone przed ekranem.

Podsumowanie - hit, czy kit?

Osobiście Cooler Master Synk X traktuję wyłącznie w formie ciekawostki, głównie ze względu na wysoką cenę 5 tysięcy złotych. Ponadto, mimo że producent nie stawia ograniczeń, co do obsługiwanych mediów, tak tylko mocno basowy content potrafi wydobyć walory Synk X. Mimo wszystko słuchanie tego typu muzyki cały dzień na pewno szybko wyczerpie nasze baterie, niczym noc spędzona na szalonej eskapadzie po mieście ;)

Piszcie, co wy sądzicie o nowym wynalazku Cooler Mastera? Czy haptyczny fotel to faktycznie nowinka warta rozważenia?