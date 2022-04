Powrót do AMD – test komputera Optimus E-Sport GB450T-CR13 Strona główna › @Sirck › Powrót do AMD – test komputera Optimus E-Sport GB450T-CR13 21.04.2022 20:10

W oku pandemicznego cyklonu przyszło mi przyjrzeć się gotowcowi marki Optimus. Jednostka GB450T-CR5 bazująca na komponentach AMD oraz Nvidii na papierze wyglądała dobrze. Wszak duet Ryzen 5 3600 i RTX 3060 złym wyborem nie jest. Odstraszać jednak mogła cena wynosząca niespełna sześć i pół tysiąca złotych. Kilka miesięcy później GB450T doczekał się nowej wersji z dopiskiem CR13. Tym razem cena wywoławcza jest dużo niższa. Jednocześnie komputer przeszedł kilka modyfikacji. Czy zmiany okażą się na plus?

Pod banderą AMD

Z jednostki CR5 na miejscu pozostał procesor Ryzen 5 3600, zasilacz be quiet! System Power 9 o mocy 600W oraz obudowa Corsair Carbide Spec-Delta RGB. Co tu dużo mówić – GB450T uległ kompletnemu przemodelowaniu. Choć wybrano inne komponenty marki pozostały te same: Gigabyte, be quiet i Corsair. Najistotniejszą zmianą dokonaną przez producenta komputera jest karta grafiki Radeon.

Wzornictwo obudowy (głównie front) już trochę z innej epoki.

Wybrana płyta główna to model B450 AORUS ELITE. Po aktualizacji oprogramowania mobas pozwala na adaptację procesorów Ryzen serii 5000. Niestety na pokładzie nie uświadczymy wbudowanego Wi-Fi ani Bluetooth. Szkoda, acz należy pamiętać, że wybrana płyta główna to wyłącznie prosty model na dość wiekowym chipsecie B450. Dopowiem tylko, że chłodzenie procesora Slim Rock zastąpił większy cooler Pure Rock 2.

Mając procesor Ryzen mile widziane są szybkie pamięci. Ostatnio producent używał kości Corsair PRO 3000MHz z podświetlaniem RGB. W wersji CR13 komputera zobaczymy bardziej moduły Vengeance LPX z zegarem 3000MHz ze zwykłym radiatorem. Pamięci w profilu XMP pracują z opóźnieniami 16-20-20-38.

Kolejną istotną zmianą była podmianka RTX 3060 na Radeona RX 6600. W ogólnym rozrachunku to GeForce stoi wyżej w testach sprawności. Ma to oczywiście odbicie w cenach obu GPU. Obie karty służą do zabawy w 1080p w kontekście nowości bez konieczności zbytniej redukcji detali. W rozdzielczości 1440p gry AAA spokojnie pójdą, ale trzeba już obniżyć detale, plus warto wspomóc się DLSS (Nvidia) lub FSR (AMD) o ile takowe rozwiązanie wspiera dany tytuł.

Wylotkę zaliczył dysk Corsair 480GB MP510 PCie M.2. W jego miejsce wszedł SSD MP400 o dwukrotnie większej pojemności. Tym samym producent w końcu machnął ręką na mechaniczny dysk twardy – o jedną grzechotkę mniej w komputerze ;) Nareszcie ktoś w Optimus postawił na rozwiązanie dużo bardziej zasadne z perspektywy gracza w roku 2022.

Dokładna specyfikacja komputera

Procesor: AMD Ryzen 5 3600

Chłodzenie: be quiet! Pure Rock 2 Black



Grafika: Gigabyte RX 6600 EAGLE



Płyta główna: Gigabyte B450 AORUS ELITE



RAM: Corsair 16GB DDR4 Vengeance LPX 3000 (2*8GB)



SSD: CORSAIR 1TB MP400 PCIe M.2



Zasilacz: be quiet System Power B9 600W



Obudowa: Corsair Corsair Carbide Spec-Delta RGB



System: Windows 11 Home



Opakowanie i złożenie PC



Transport i złożenie Optimusa

Komputer trafił do mnie w sporym kartonie sygnowanym marką Optimus. W środku obudowę zabezpieczały pianki w każdym rogu obudowy. Niestety nie przewidziano żadnych zabezpieczeń od strony paneli bocznych. Dodatkowe akcesoria, łącznie z całą dokumentacją, schowano w antystatyczną torbę po płycie głównej, wciśniętą między karton a budowę. Jeśli idzie o dodatki są to części montażowe chłodzenia pod socket Intela, przewody SATA, podwójny rozgałęźnik PWM marki Akasa oraz główny przewód zasilający komputera.

W torbie z akcesoriami dominuje papierologia.

Po otwarciu obudowy Corsair od razu spostrzeżemy, że wszystkie komponenty zostały zabezpieczone piankami usztywniającymi ułożonymi z każdej strony komponentów. W takiej konfiguracji nie ma opcji, aby coś się uszkodziło podczas transportu. Gdyby miało coś się stać to kurier musiałby uprzednio urządzić sobie zawody w rzucaniu obudową na odległość.

Wszystkie przewody zostały opanowane w sposób właściwy.

Jeśli idzie o ogólną jakość poskładania komputera nie mam zastrzeżeń. Wszystko zostało należycie przymocowane i nie było potrzeby nanoszenia poprawek po producencie. Złego słowa nie mogę także powiedzieć o wykonaniu cable managementu. GB450T-CR13 w swojej konstrukcji nie jest przesadnie skomplikowanym projektem tak, więc na tym polu z pewnością nie było większych problemów.

Wyniki testów komputera GB450T-CR13

Komputer został dostarczony z systemem Windows 11, na którym czekały już wszystkie sterowniki. Z poziomu UEFI uruchomiłem wyłącznie profil XMP – zabieg wskazany w każdym współczesnym PC. Optimusy trafiają do klientów z bazowymi ustawieniami RAM, czyli zegarem 2133MHz. Resztę parametrów pozostawiłem na ustawieniach fabrycznych, czyli takich, w jakich otrzyma gotowy komputer potencjalny konsument.

Rezultaty testów były raczej do przewidzenia. Ryzen 5 oraz RX 6600 stanowią dobrany duet. Choć trzeba pamiętać, że ten sam procesor w parze z RTX 3060 wykręcał nieco lepsze wyniki w grach. O ile? To już zależy od gry. Zacznijmy jednak od początku. W Geekbench 5, testującym ogólną sprawność komputera, platforma AMD nierobi żadnych niespodzianek. Procesor wypada dość podobnie względem trochę młodszego i5-10600K.

W aplikacjach profesjonalnych (np. Blender) komputer połykał ok. 145W. Natomiast uśredniony pobór energii w grach mieści się między 200 a 230W. Podczas grania konfiguracja z GeForce była trochę bardziej łakoma na prąd. Karta Radeon operowała w zakresie temperatur od 60 do 68 stopni zależnie od tytułu. W tym czasie procesor oddawał od 58 do 67 stopni ciepła. W takich warunkach głośność maszyny wynosiła średnio 36.8dB.

Co ciekawe po zdjęciu panelu bocznego temperatura procesora spadła do poziomu 57 a karty graficznej nie przekraczała granicy 60-61 stopni. Nasz bottleneck w kwestii temperatur to obudowa Corsair. Konstrukcja ta posiada niemal w całości zabudowany front. Jednocześnie, niezależnie od poziomu obciążenia, wszystkie wentylatory obudowy zawsze kręciły się z prędkością ok. 800 RPM.

"Najsłabszym" elementem konfiguracji jest obudowa.

W spoczynku tudzież zwykłej pracy nie ma żadnych odchyłów od normy. Komputer zachowywał się właściwie, jak na klasę wybranych komponentów - przede wszystkim było cicho. W sieci ostatnio krąży fama, jakoby ze względu na błąd sterowniki AMD bez wiedzy użytkownika podkręcały procesor. Na szczęście nie natknąłem się na ten problem.

Jak widać na załączonych obrazkach komputer potrafi przebić barierę 100 klatek na sekundę na detalach wysokich. Wszystko zależy od gry oraz lokacji. Złego słowa nie powiem także o frame time - rozgrywka była płynna, co ma kolosalne znaczenie dla doświadczenia wieloosobowego. W CoD Vanguard (a tym samym i Warzone) sporo brakuje do średniego fps-u na poziomie 144 klatek. Chcąc to osiągnąć trzeba iść już na kompromisy w 1080p.

Podsumowanie zmagań z GB450T-CR13

Producent wykonał sporo istotnych mian, które należy ocenić na duży plus. Pojemniejszy dysk SSD i większe chłodzenie procesora doceni każdy. Jedyne o co bym się pokusił to zmiana obudowy na model o większej przepustowości powietrza. W kwestii dodatkowego wyciszenia PC polecam wykonać na własną rękę undervolting procesora i karty graficznej.

Optimus Esport GB450T-CR13 względem CR5 potaniał o kilkaset złotych. Jego sugerowana cena wynosi 5900 zł. Biorąc pod uwagę, że gdy chcemy sięgnąć po RX-a i procesor AMD bezpośrednio z półki sklepowej to ceny ich wciąż potrafią odstraszać – szczególnie Ryzena 5 3600. Za niemal trzyletni procesor w wielu sklepach wciąż musimy zapłacić niemal tysiąc złotych. W takim wypadku gotowiec Optimusa wydaje się dobrą opcją dla osób mniej rozeznanych w zawiłościach rynku podzespołów PC. W cenie otrzymujemy prawidłowo złożoną jednostkę z oryginalnym Windows 11 + trzyletnią gwarancję door-to-door.

Co sądzicie o kolejnym pececie marki Optimus? Czy procesor generacji Zen 2 w roku 2022 to wciąż opcja warta rozważenia? Szczególnie, gdy mamy już za sobą kilka istotnych premier a kolejne nowości wciąż czekają tuż za rogiem.