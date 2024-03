@wojtekadams MERACH Massage Gun 9Dmini — miniaturowy pistolet do masażu MERACH Massage Gun 9Dmini — miniaturowy pistolet do masażu

22.03.2024 14:39, aktualizacja: 22.03.2024 22:53 Udostępnij

Wiadomo, że blogi, takie jak dobrychprogramów, nie są typowym miejscem dla recenzji sprzętu do masażu, ale w końcu jest to mój blog ;). Jeszcze do nie tak dawna byłem przekonany, że pistolety do masowania są przydatne tylko i wyłącznie dla ludzi uprawiających intensywnie sport lub do rehabilitacji. Moje zdanie uległo zmianie po przeczytaniu artykułu na blogu Decathlonu i przetestowaniu MERACH Massage Gun 9Dmini.

Jak sama nazwa wskazuje, MERACH Massage Gun 9Dmini to niewielki, praktyczny masażer, który za pomocą "uderzeń" pozwala rozluźnić całe ciało. W zestawie znajduje się aż osiem nasadek, dedykowanych różnym partiom mięśni. Dodatkowo otrzymujemy solidne etui, w którym możemy przechowywać gadżet i cały asortyment.

MERACH Massage Gun został zaprojektowany tak, aby pasował do dłoni. Jego obudowa w kształcie litery "T" wykonana jest z plastiku. Na niektórych miejscach znajdują się błyszczące wykończenia imitujące srebrny metal. Szkoda, że uchwyt nie jest pokryty gumową fakturą, co poprawiłoby jego chwyt.

Głowica masująca wystaje z jednej strony, a złączka jest typu push/pull, nasadki są utrzymywane na miejscu za pomocą par o-ringów (uszczelek). Wymiana nasadek jest bardzo łatwa i nie wymaga użycia siły.

Na przeciwległym boku do głowicy znajduje się przycisk włączenia zasilania i dwa rzędy diod LED, wskazujących poziom naładowania akumulatora o pojemności 2000mAh oraz intensywność pracy – prędkość uderzeń (od 1800 do 3200 obr./min). Na spodzie znajduje się port USB‑C służący do ładowania urządzenia. 9Dmini może pracować do 6 godzin na jednym ładowaniu, ale czas pracy skraca się wraz ze zwiększeniem intensywności uderzeń. Urządzenie automatycznie wyłącza się po 10 minutach ciągłego użytkowania, co ma na celu ochronę zdrowia użytkownika, ponieważ zbyt długi masaż może być szkodliwy.

MERACH informuje, że 9Dmini potrafi sam dostosować prędkość uderzeń w zależności od docisku.

Mam ograniczone doświadczenie z masażerami pistoletowymi, ale według opinii na Amazonie, które przejrzałem, ten model należy do wyjątkowo cichych. Jest to istotną zaletą, szczególnie dla podróżujących.

Aby uruchomić 9Dmini, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania. Urządzenie natychmiast zaczyna pracować z prędkością pierwszą, a kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają prędkość. Zestaw składa się z aż ośmiu nasadek, których przeznaczenie zostało opisane w instrukcji:

nasadka kulowa: do masażu dużych grup mięśni, takich jak uda, talia, plecy i ramiona;

nasadka płaska: do relaksacji i kształtowania różnych obszarów mięśni;

nasadka typu pocisk: do uderzenia w głębokie tkanki;

nasadka Lotosu: do brzucha, łydek;

nasadka z poduszką powietrzną: do delikatnego rozluźnienia mięśni ciała;

nasadka klinowa: do masażu pleców, talii i innych dużych grup mięśni;

nasadka półksiężyca: do bioder, ud i innych dużych grup mięśni;

nasadka typu widelec: do masażu ramion i szyi, obu stron kręgosłupa ścięgno Achillesa.

Wszystkie główki wykonane są z czarnego, twardego plastiku, a niektóre pokryte dodatkową warstwą silikonu. Główna nasadka kulowa ma szorstki materiał przypominający piankę.

Wybranie odpowiedniej nasadki umożliwia masaż całego ciała, pomaga rozluźnić spięte włókna mięśniowe i zmniejszyć napięcie. Bez względu na tryb życia, który prowadzisz, tego rodzaju urządzenie jest wartościową inwestycją we własne zdrowie. Osobiście używam 9D Mini głównie do rozmasowania mięśni pleców i karku po ośmiogodzinnym siedzeniu przy biurku. Kilka minut masażu kulową nasadką eliminuje dyskomfort.

Jestem pod wrażeniem tego małego gadżetu. Mini pistolet do masażu MERACH 9Dmini ma naprawdę dużą moc, pomimo niewielkich rozmiarów. Jest wygodny w użyciu, ma przyzwoitą żywotność baterii i przede wszystkim zapewnia skuteczny, głęboki masaż. Myślę, że każdy masażer wykonuje swoje zadanie tak samo dobrze i tylko zależy od nas, który model wybierzemy.



* egzemplarz został udostępniony do testów i napisania recenzji przez producenta