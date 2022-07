AYANEO AIR rywal dla Steam Deck, który ma sens. › @wojtekadams › AYANEO AIR rywal dla Steam Deck, który ma sens. 27.07.2022 18:04

Podczas tworzenia ostatniego tekstu zestawiającego konkurencję dla Steam Decka, wniknąłem, a bardziej wsiąkłem w społeczność AYANEO, która wytworzyła się na oficjalnym kanale tego producenta na Discordzie. Tam też znalazłem prawdziwe opinie posiadaczy wcześniejszych modeli konsol i fascynacje tymi nadchodzącymi (zwłaszcza model AYANEO AIR i AYANEO 2), które już niebawem powinny pojawiać się u pierwszych użytkowników, którzy wsparli model AIR na Indiegogo (kampania jeszcze trwa).

Sam ostro zacząłem rozważać zakup jednego egzemplarza z linii AIR, szczególnie że rozmiar konsoli jest iście kieszonkowy. Jej długość to tylko 224 mm, a szerokość 89,5 mm. Grubość AYANEO AIR mierzona przy gripach to 26,7 milimetrów, a ten sam parametr mierzony w środkowej części wynosi 18 mm lub 21,6 mm — w zależności od wybranego wariantu standard lub PRO — mocniejsze APU i większa pojemność baterii.

Większy akumulator bezpośrednio wpływa na całą wagę urządzenia, choć ta i tak jest nieduża w porównaniu do gabarytu Steam Decka (669 gramów). AIR bez dopisku PRO waży około 398 g (lżejszy nawet od Nintendo Switch OLED), zaś model wyższy jest o 52 gramy cięższy.

Dużym wyróżnikiem AYANEO AIR jest oczywiście ekran 5" AMOLED o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli i współczynniku PPI równego 404. Według producenta wyświetlacz charakteryzuje bogata gama kolorów, a współczynnik kontrastu to 100000:1 i polem widzenia 175 stopni.

AYANEO AIR w zależności od modelu została wyposażona w dwa różne APU od AMD. Model standardowy wykorzystuje Ryzen 5 5560U, a z kolei sercem PRO jest Ryzen 7 5825U. Oba układy są na tyle mocne, aby bezproblemu podźwignąć dzisiejsze tytuły 3xA. Jak widać na poniższych zestawieniach, konsolka AIR radzi sobie całkiem dobrze, utrzymując stały frame-rate, w grach odpalonych w rozdzielczości 1080p.

Dodatkowo producent co kilka dni udostępnia nowe filmy z kolejnymi gameplayami:

Według producenta energooszczędne Ryzeny umożliwiają aż do trzech godzin rozgrywki dla mniej wymagających indyków lub do półtorej godziny jeśli chodzi o tytuły AAA.

Jak na handheldową konsolę przystało, AIR wyposażony został również w nieodzowne elementy:

dżojstiki, które zostały pozbawione martwych stref i dryfowania

spusty (triggery) posiadające wyraźny skok

żyroskop

silniki osi X odpowiedzialne za wibracje.

Czułość dżojstików, tiggerów i wibracji będzie można dowolni konfigurować w dedykowanej aplikacji AYA Space.

AYANEO AIR to nie tylko goła konsola z Windowsem 11. Producent udostępnia na nią dedykowaną aplikację AYA Space UI, a w przyszłości również własny system AYANEO OS — bazujący na Linuxie. Poprzez aplikację Space AYANEO dostarcza panel zarządzania, który jest łatwiejszy w obsłudze za pomocą dostępnych przycisków konsoli niż system Microsoftu. Dodatkowo umożliwia zarządzanie mocą APU, aby na przykład zwiększyć jego wydajność lub zaoszczędzić baterię.

I wreszcie pozwala tworzyć jedną wspólną bibliotekę gier niezależnie gdzie i na jaką platformę ją posiadamy (coś al'a nasz rodzimy GOG GALAXY 2.0).

Do bezprzewodowej komunikacji AIR wykorzystuje Wi-Fi w wersji 6, więc również ów handheld nadaje się do grania w chmurze i streamowaniu gier na przykład bezpośrednio ze stacjonarnej konsoli lub PC. W tym aspekcie AIR z Windowsem bezkonkurencyjnie wygrywa nad SteamOS, ponieważ bez większego kombinowania połączymy się z PlayStation 4/5 lub Xboxem S/X. W AIR nie zabrakło również energooszczędnego Bluetooth 5.2, aby sparować pada, gdy chcemy zagrać na większym ekranie — podłączając handheld do TV.

Model AYANEO AIR to naprawdę świetny kąsek dla kogoś, kto szuka handhelda z większym wachlarzem możliwości, bo w końcu to normalny komputer zamknięty w małej obudowie. Dajcie znać w komentarzach, czy byście byli zainteresowani, abym zrecenzował owy gadżet. Tylko nie namawiajcie mnie na Steam Decka, bo jego gabaryty przekraczają moje wyobrażenie o kieszonkowej konsoli ;)