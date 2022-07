CrowPi L — Laptop Raspberry Pi do nauki programowania › @wojtekadams › CrowPi L — Laptop Raspberry Pi do nauki programowania 06.07.2022 17:49

CrowPi L jest już czwartą generacją laptopa przeznaczonego do nauki programowania, którego serce stanowi Raspberry Pi. Model ten wprowadza kilka przydatnych funkcji, których brakowało poprzednikom, ale także, w zupełnie inny sposób, rozwiązuje podłączanie elementów elektronicznych w celu ich zaprogramowania.

Najważniejszą zmianą jest wyposażenie CrowPi L we wbudowaną baterię (5000 mAh), danie możliwości podłączenia zewnętrznego monitora, a także dołączenie do zestawu adaptera, który ułatwia przełączanie się pomiędzy systemami zainstalowanymi na dwóch różnych kartach SD.

Korpus laptopa został w całości wykonany z tworzywa sztucznego (akceptowalnej jakości). Ekran to 11,6-calowy IPS o rozdzielczości 1366 × 768 pikseli. Model L posiada wbudowaną klawiaturę, wraz z touchpadem, jak w tradycyjnym laptopie ;)

40-pinowy interfejs GPIO został pomniejszony i wystawiony z boku urządzenia — jest on kompatybilny z nakładką Crowtail, która, notabene, nie należy do zestawu podstawowego CrowPi L Basic Kit. Aby ją otrzymać, musimy zainwestować w zestaw Advanced Kit. Crowtail gwarantuje zbudowanie podstawowych projektów bez lutowania, więc można skupić się na nauce programowania sprzętu na platformie RPi.

CrowPi L zamówimy ze strony producenta bez Maliny, jeśli taką już posiadamy, co pozwala zaoszczędzić około 150 $ dolarów na całym zestawie. Producent dostarcza szczegółową instrukcję informującą o tym, jak zamontować swój egzemplarz wewnątrz laptopa. Klapka, pod którą należy schować Raspberry Pi, jest mocowana na magnesy, a to sprawia, że ​​instalacja jest szybsza i łatwiejsza.

Laptop kompatybilny jest tylko z wersją Raspberry Pi 4B.

I potwierdzam. Montaż zajął mi nie więcej niż 5 minut. Wszystkie elementy idealnie do siebie pasują. Nie ma co się martwić, że magnesy nie utrzymają Raspberry Pi, ponieważ adapter GPIO z wentylatorem dodatkowo spaja całą konstrukcję. Tracimy jeden z portów USB na rzecz klawiatury z touchpadem.



























[ 1 / 14 ]

Preinstalowany system, na dołączonej karcie 32 GB, wystartował bez problemu. Jak widać na załączonych zrzutach ekranu, Linux dla CrowPi L został odpowiednio wzbogacony o kilka aplikacji.

Inwestując w CrowPi L otrzymujemy szereg kursów: podstawowych (wprowadzających), jak i bardziej zaawansowanych lekcji programowania w języku Python.

40 lekcji w programie Letscode (fork Sratcha) , dzięki którym można nauczyć się prostego projektowania gier, ćwiczenia logicznego myślenia, poszerzenia wiedzy o czujnikach i możliwości ich programowania

, dzięki którym można nauczyć się prostego projektowania gier, ćwiczenia logicznego myślenia, poszerzenia wiedzy o czujnikach i możliwości ich programowania 56 lekcji programowania w języku Python: podstawowa logika programowania, nauka składni języka, programowanie sprzętowe, itd.

Lekcje zostały przygotowane przez Elecrow w bardzo przystępny sposób. Każdy z nich zawiera dokładną prezentację (slajdy), która prowadzi nas krok po kroku przez całe zadanie. Od teorii poprzez praktykę z przykładowym kodem źródłowym. W zależności od wybranego kursu programujemy przy pomocy generatora blokowego Letscode lub pisania kodu w edytorze Thonny.

Platforma jest przygotowana również dla nauczycieli, aby ci mogli sami rozszerzać lekcję programowania o swoje materiały. Domyślnie na pulpicie znajduje się PDF z krótką instrukcją wyjaśniającą, jak dodać swoją lekcję — zacnie.

Generalnie CrowPi L nie jest laptopem przeznaczonym do codziennego użytku, dlatego też nie spotkamy tutaj topowych elementów, jak ekran czy klawiatura. Ta część zestawu została potraktowana po macoszemu. W tym zestawieniu liczy się co innego… Nauka i możliwość łatwego zaznajomienia się z obsługą prostych elementów elektronicznych, bez konieczności chwytania za lutownicę. Oto cel CrowPi L i pod tym względem wszystko jest perfekcyjne — wyciągamy z kartonika gotowe środowisko do pracy/nauki.