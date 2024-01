@lordjahu Kamerka internetowa z bogatym oprogramowaniem. Logitech Brio 300 [Recenzja] Kamerka internetowa z bogatym oprogramowaniem. Logitech Brio 300 [Recenzja]

Marka kojarzona przede wszystkim z wszelakiej maści akcesoriami i elektroniką biurową, postanowiła odświeżyć cenioną serię kamerek do wideokonferencji. Seria Brio oprócz kamerki Logitech Brio 4K, zyskała trzy nowe modele, charakteryzujące się dobrą jakością obrazu, pomocnym oprogramowaniem oraz materiałem, w większości pozyskanym z recyklingu produktów konsumenckich.

Na warsztacie miałem już przyjemność przetestować podstawową ora zaawansowaną kamerkę internetową z linii Brio, więc nadszedł odpowiedni moment, by sprawdzić, jak poradzi sobie jej uśredniona wersja. Na wstępie pragnę jednak zaznaczyć, iż kamerka ta skierowana jest głównie do zadań biurowych i wideo-konferencji, w których jakość obrazka ustępuje funkcjom dodatkowym oraz oprogramowaniu regulującemu m.in korekcję natężenia światła.

Pełen minimalizm

Kamerka internetowa Logitech Brio 300 została wyposażona w 2 Mpix sensor pozwalający uzyskać jakość nagrania w rozdzielczości FullHD lub HD, przy stałych 30 klatkach na sekundę. Urządzenie posiada stożkowy kształt i zostało wykonane w minimum 62% z tworzyw pozyskanych z recyklingu produktów konsumenckich (PCR). To kolejny krok producenta ku wspieraniu bardziej sprawiedliwego i przyjaznego dla klimatu świata. Dlatego też obudowa kamerki posiada widoczną nakrapianą stylistykę, wynikającą ze zmienności tworzyw sztucznych.

Wyjmując kamerkę z kartonika pełniącego funkcję transportową i zapoznawczą z urządzeniem, zauważymy, iż producent poza tytułową kamerką dodał do zestawu jedynie krótką notkę gwarancyjną. Samo urządzenie zostało bardzo dobrze wykonane, a jego elementy są ze sobą spójne, zamocowane na stałe. Kamerka Brio 300 składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest kamera, zabudowana stożkową konstrukcją, zwężającą się ku tylnej krawędzi. Front urządzenia został wyposażony w diodę informującą o stanie urządzenia, a także w mikrofon kierunkowy z funkcją redukcji szumów. Wychodząc naprzeciw kwestii prywatności, producent zastosował również obracaną zaślepkę wizyjną, którą możemy, którą możemy okręcić dookoła sensora.

Kamerka została na stałe przytwierdzona do plastikowego systemu mocującego, który pozwala nam na szybkie i pewne przytwierdzenie do płaskich monitorów. Wewnętrzne krawędzie posiadają także gumowe nakładki, uniemożliwiające przesuwaniu się. Względem droższej wersji, w Brio 300 nie uświadczymy możliwości przekręcania kamerki na boki, więc instalując ją na monitorze, musimy być pewni, że jest ona skierowana bezpośrednio na nas.

Z tyłu kamerki wychodzi kabel zasilająco-przesyłowy o długości 1,5-metra, zakończony nowoczesnym złączem USB-C. Producent nie dodaje do zestawu żadnej przejściówki na klasyczne USB-A, więc musimy o tym pamiętać, gdy na takowe urządzenie już się zdecydujemy. Kamerka jest więc dostosowana do nowych laptopów i komputerów wyposażonych w stosowne złącza, ale również współpracuje z urządzeniami Apple oraz Chromebookami.

Specyfikacja techniczna

Sensor 2 Mpix Typ obiektywu Custom Logi 4 Kąt widzenia kamery 70° Ostrość stała Wbudowany mikrofon mono Zasięg mikrofonu do około 1,5 m Obsługiwane rozdzielczości 1080p 30 kl/s (1920×1080 pikseli)

720p 30 kl/s (1280x720 pikseli) Złącze USB-C Kompatybilność systemowa Windows

ChromeOS

macOS Długość kabla 1,5 metra Wymiary 65,63 x 53,1 x 45 mm Waga 74,6 g

Przydatne oprogramowanie

Nowa linia produktów Brio posiada wbudowane sterowniki plug&play, umożliwiające natychmiastową pracę z urządzeniem, tuż po podłączeniu go do komputera. Urządzenie jest kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi oraz znanymi programami do wideokonferencji pokroju Microsoft Teams, Zoom czy Google Meet. Nie oznacza to, że kamerka nie będzie współpracować z OBS Studio czy programami innych marek.

Jednakże producent zaleca skorzystanie z dedykowanego oprogramowania, choćby ze względu na możliwość zaktualizowania oprogramowania układowego kamerki. Aplikacja producenta Logi Tune to minimalistyczny zasobnik systemowy, wspierający programy firm zewnętrznych w kwestii ustawień wideo. Program ten jest bardzo prosty w obsłudze i umożliwia podgląd z kamerki w czasie rzeczywistym, wybór jakości nagrywania, a także możliwość manualnego wyłączenia mikrofonu.

Program ten umożliwia również manualną lub automatyczną korekcję obrazu pod warunki panujące w miejscu, gdzie będziemy nagrywać. Użytkownik otrzymuje więc dostęp do ekspozycji, jakości oświetlenia, balansu bieli, jasności, kontrastu, saturacji, ostrzenia czy odświeżania nagrania, celem redukcji czarnych pasów na nagraniach. Twórcy Internetowi będą mogli skorzystać również z gotowych filtrów, by umilić widzom wizję, choć uważam to za funkcję całkowicie niepotrzebną.

Pod względem jakości oferowanej przez urządzenie, Logitech Brio 300 stawia sprawę bardzo jasno. Zastosowanie tak małego sensora jak 2 Mpix matryca, w zupełności wystarcza, by uzyskać obrazek czytelny i pełen detali. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku główną funkcję gra tutaj oprogramowanie, żonglujące ustawieniami w taki sposób, by uzyskać jak najbardziej czytelny obraz. W przypadku trudnych warunków oświetleniowych pojawiać się będzie sporo szumów, ale i tutaj kamerka jakoś daje sobie radę. Chyba najlepszym przykładem jest nagrywanie pod światło, w którym kamerka bardzo ładnie koloruje i rozjaśnia postać. Zresztą zobaczcie sami:

W przypadku mikrofonu jakość nagrań jest wystarczająca, choć szczerze nie spodziewałem się tylko jakości mono. Najważniejsze, że jakość mikrofonu oferowana przez kamerkę jest wystarczająca do wideo-konferencji, a jak dla kogoś to będzie niewystarczające, zawsze może zaopatrzyć się w zewnętrzne urządzenie.

Cena i dostępność

Kamerka Logitech Brio 300 to kolejny reprezentant linii kamerek Internetowych znanego producenta elektroniki biurowej. Urządzenie może pochwalić się minimalistycznym wykonaniem, ergonomiczną budową oraz podstawową specyfikacją, która nadrabiana jest dobrze dopracowanym oprogramowaniem. Model ten dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: grafitowym, białym i różowym, a jego cena rynkowa zamyka się w granicach ~269 zł. Moim zdaniem to dobry wybór, pod warunkiem średnich oczekiwań pod względem jakości obrazka i jakości mikrofonu, ot do prostych połączeń Internetowych.