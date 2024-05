@wojtekadams Recenzja 5-calowego ekranu dotykowego Elecrow RC050 Recenzja 5‑calowego ekranu dotykowego Elecrow RC050

Monitor Elecrow RC050S to kompaktowe urządzenie o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 800x480, wyposażone w pojemnościowy ekran dotykowy obsługujący do 5 punktów dotyku. Dzięki wielu funkcjom, w tym wbudowanym głośnikom oraz kontroli podświetlenia, monitor ten jest idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów Raspberry Pi oraz użytkowników poszukujących przenośnego monitora dla projektów div.

RC050S cechuje się solidną konstrukcją i kompaktowymi wymiarami, co sprawia, że jest idealny do różnych zastosowań, również mobilnych. Panel ma wymiary 121,11 x 77,93 x 14,1 mm oraz wagę wynosząca zaledwie 126 gramów. Minimalny design oraz intuicyjne rozmieszczenie interfejsów USB i pełnowymiarowe HDMI pozwalają na łatwe podłączenie i obsługę wielu urządzeń. Trochę szkoda, że Elecrow nie zdecydował się na dorzucenie obudowy wykonanej z akrylu jak to miało miejsce w Terminal ESP32 ze zintegrowanym wyświetlaczem.

Plusem tego małego monitora jest to, że nie wymaga instalacji sterowników (Plug and Play), aby w 100% działał niezależnie od platformy. Ekran dotykowy obsługujący do 5 punktów dotyku jest precyzyjny i responsywny. Wbudowane głośniki z regulacją głośności eliminują konieczność podłączania dodatkowych urządzeń audio.

Elecrow RC050S jest zaprojektowany z myślą o użytkownikach Raspberry Pi, doskonale integrując się z tymi minikomputerami. Może również pełnić rolę przenośnego monitora do serwisowania, lub projektów div, lub urządzenia do rozrywki. Zadziała również z dekoderem telewizyjnym, konsolami Xbox, PS4 oraz Nintendo Switch, chociaż funkcja dotyku z tymi urządzeniami nie będzie dostępna.

RC050S to funkcjonalny monitor o niewielkich rozmiarach. Jego kompaktowe wymiary, przyzwoita jakość obrazu, funkcje dotykowe oraz łatwość użytkowania dzięki funkcji Plug and Play czynią go doskonałym wyborem zarówno dla entuzjastów Raspberry Pi, jak i dla tych, którzy potrzebują przenośnego monitora do codziennych zadań. Wbudowane głośniki oraz możliwość kontroli podświetlenia to dodatkowe jego atuty.