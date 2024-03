@wojtekadams EPOMAKER LEOBOG K81 — recenzja mechanicznej klawiatury w przezroczystej obudowie EPOMAKER LEOBOG K81 — recenzja mechanicznej klawiatury w przezroczystej obudowie

EPOMAKER to marka, która dzięki bliskim kontaktom ze społecznością graczy i nie tylko, tworzy klawiatury mechaniczne, które są przystępne cenowo, posiadają możliwość personalizacji i przede wszystkim spełniają wysokie standardy. Dobrym przykładem kunsztu EPOMAKER jest klawiatura LEOBOG K81, która przyciąga uwagę dzięki swojej przezroczystej, akrylowej obudowie.

LEOBOG K81 to klawiatura mechaniczna o współczynniku 75%, co oznacza, że ma kompaktowe rozmiary, a jednocześnie zachowuje istotne klawisze, włączając w to sekcję funkcyjną.

W pudełku z klawiaturą znajdziemy kilka przydatnych dodatków:

przewód USB-A na USB-C,

chwytak do ściągania nasadek klawiszy i samych przełączników,

cztery dodatkowe przełączniki,

dwie dodatkowe gumowe kopułki,

instrukcję obsługi.

LEOBOG K81 jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych, z czego jedna nie jest przezroczysta, a z dwoma różnymi zestawami przełączników. Mój egzemplarz K81 ma kolor Mint Sea Salt i jest wyposażony w autorskie przełączniki LEOBOG Ice Crystali Linear, które, jak sama nazwa wskazuje, mają liniowy charakter pracy. Jednak najpierw skupmy się na samym wyglądzie klawiatury. Jakość wykonania LEOBOG K81 sprawia wrażenie solidnej i wytrzymałej, mimo że głównym materiałem obudowy jest przezroczyste tworzywo sztuczne. Obróbka tego materiału jest również bardzo dobrze wykonana, z dbałością o szczegóły. Nigdzie nie dopatrzyłem się żadnych mankamentów. Podoba mi się, że obudowa na krawędziach została zaokrąglona.

Klawiaturę zaprojektowano z myślą o tłumieniu dźwięku i amortyzacji wstrząsów. Posiada podwójną warstwę bawełny tłumiącej hałas, piankową podkładkę Poron i dodatkową silikonową. Te cztery warstwy współpracują ze sobą, aby zapewnić cichsze pisanie, co jest szczególnie ważne, jeśli pracujemy w otwartych przestrzeniach lub w nocy. Port USB‑C na tylnej ścianie został umieszczony po lewej stronie. Obok znajduje się dość cienki plastikowy suwak umożliwiający przełączanie pomiędzy trzema trybami łączności. Obok jest również kieszonka do przechowywania odbiornika USB, gdy nie jest używany.

K81 to klawiatura o współczynniku 75% klawiszy. Możemy zauważyć, że sekcja funkcyjna jest w pełni zachowana, w bloku kursorów ze standardowych 13 klawiszy pozostało tylko 8, a część numeryczna zupełnie zniknęła. W prawym górnym rogu klawiatury znajduje się także wielofunkcyjne pokrętło.

Obracając klawisze do dołu, zauważamy, że model ten został pozbawiony regulowanych nóżek, dzięki którym możemy zmienić kąt nachylenia klawiatury. W mojej ocenie jest to wada.

LEOBOG K81 wykorzystuje nasadki klawiszy w stylu "pudding", których górna powierzchnia ma jednolity kolor, a boki pozostają przezroczyste, podobnie jak cała obudowa klawiatury, aby umożliwić przenikanie oświetlenia RGB pod każdym kątem. Dostępnych jest 16 unikalnych trybów iluminacji, pomiędzy którymi można przełączać za pomocą pokrętła. Dla fanów RGB ten mechanizm jest wręcz idealny. Szkoda jednak, że dołączone nasadki nie posiadają przezroczystych czcionek, przez które również mogłoby się rozchodzić światło i ułatwiłoby pisanie w nocy.

EPOMAKER x LEOBOG K81 wykorzystał własne przełączniki liniowe Ice Crystal, aby utrzymać prawie całkowicie transparentny projekt modelu K81. Te przełączniki posiadają całkowity skok na poziomie 3,7 ± 0,3 mm, a aktywacja następuje w połowie: 1,8 ± 0,3 m.

Byłem naprawdę mile zaskoczony, jak przyjemnie pracuje się na tym zestawie. LEOBOG K81 zapewnia bardzo dobre wrażenia z pisania. Klawiatura jest bardzo stabilna. Przełączniki liniowe Ice Crystal emitują satysfakcjonujący dźwięk jak na klawiaturę mechaniczną, a przede wszystkim są bardzo responsywne. K81 nie jest najcichszą klawiaturą, ale też nie najgłośniejszą. Moim zdaniem stanowi idealne wypośrodkowanie. Większe klawisze, takie jak Backspace, Shift i Spacja, są wyposażone w stabilizatory, dzięki czemu klawisze się nie chybotają, a aktywacja jest możliwa na całej długości klawiszy. Co ciekawe, poprzez zastosowanie stabilizacji, klawisze te emitują troszeczkę inny hałas.

LEOBOG K81 obsługuje trzy tryby łączności – (1) przewodową przez USB, (2) Bluetooth 5.0 i (3) bezprzewodową 2,4 GHz. Klawiatura korzysta ze skrótów klawiaturowych w celu przełączania między układami Android, iOS, macOS i Windows. Fajnie, że istnieje taka funkcja, ponieważ z pewnością przyda się każdemu, kto często przełącza się między systemami operacyjnymi. Nie ma żadnego oprogramowania, więc jeśli chcemy wycisnąć z klawiatury coś więcej, musimy sięgnąć po narzędzia firm trzecich. LEOBOG K81 ma baterię o pojemności 3000 mAh. Nie ma informacji, jak długo ona wytrzymuje. Używam klawiatury już prawie dwa tygodnie i nie spotkałem się z żadnym ostrzeżeniem o niskim poziomie naładowania.

Ogólnie rzecz biorąc, EPOMAKER x LEOBOG K81 to dobry wybór dla każdego, kto szuka kompaktowej i wygodnej klawiatury mechanicznej. Połączenie przezroczystej obudowy z oświetleniem RGB może przypaść do gustu entuzjastom świetlnych iluminacji. Wiele opcji łączności i wysoka jakość wykonania sprawiają, że K81 jest odpowiedni dla szerokiego grona użytkowników. Jedynym problemem jest jego wysoka cena, przekraczająca 100 dolarów.