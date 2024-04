@wojtekadams Recenzja klawiatury mechanicznej Epomaker x Feker Galaxy 80 Recenzja klawiatury mechanicznej Epomaker x Feker Galaxy 80

Od wielu lat jest fanem klawiatur mechanicznych, już nie potrafię sobie wyobrazić powrotu do klawiatury membranowej, a jak muszę pracować na laptopie, to aż mnie wykręca. Dlatego też nieodłącznym towarzyszem mojego laptopa jest MX Keys Mini. W domu jednak wolę używać klawiatur o standardowym profilu, oczywiście z mechanicznymi przełącznikami.

Ostatnio na moim biurku zagościła Epomaker x Feker Galaxy 80, która moim zdaniem może być jedną z najlepszych klawiatur, jakie w historii miałem przyjemność testować. Nie dość, że cena tego mechanika nie przebija bariery 500zł to otrzymujemy całkowicie aluminiową konstrukcję, łączność w trzech trybach, niestandardowe — ciche przełączniki i oczywiście podświetlenie RGB.

Feker Galaxy 80 to klawiatura TKL, czyli pozbawiona bloku numerycznego, jednak w tym modelu zyskaliśmy niestandardowy klawisz F13, którym zajmiemy się później. Sekcje klawiszy zostały utrzymane w klasycznym stylu, co mi jak najbardziej odpowiada. Obudowa wykonana jest z dwóch solidnych kawałków aluminium, co przekłada się na samą wagę klawiatury i stabilność jej pracy.

Galaxy 80 dostępna jest w pięciu wariantach kolorystycznych, z których szaro-biały przypadł mi do gustu, albowiem przypomina mi kolorki Commodore 64, do którego posiadam ogromny sentyment.

Niestandardowymi elementami poza klawiszem F13 jest także mały jasny pasek LED RGB nad panelem nawigacyjnym i mała zaślepka z wytłoczoną gwiazdką, pod którą ukryto schowek dla odbiornika 2,4 GHz.

Nasadki klawiszy wykonane są z tworzywa PBT o profilu MDA, Nasadki klawiszy wykonane są z tworzywa PBT o profilu MDA. Top jest równomiernie wklęsły, więc opuszki palców uderzają klawiszy w wycentrowanym punkcie. Legendy są duże i wyśrodkowane, a co najważniejsze nie jest to nadruk, więc z czasem nie wyblakną czy nie odprysną.

Pod nasadkami znajdują się białe przełączniki firmy Faker (Marble White Switch). To bardzo lekkie przełączniki liniowe, które już trafiają do odbiorcy nasmarowane. Mają dłuższą sprężynę, niż standardowe switche. Jej średnica wynosi 20 mm, co zapewnia szybką i responsywną informację zwrotną. Choć aktywacja następuje w odległości 2 mm, to ich całkowita droga wynosi tylko 3,5 mm, a nie standardowe 4 mm. Dużym atutem Epomaker x Feker Galaxy 80 to klawiatura typu hot‑swap, więc jeśli jakiś przełącznik wyzionie ducha, to wystarczy wyciągnąć stary i wcisnąć nowy na jego miejsce.

Poniżej linii przełączników między płytą PCBA i również pod nią znajdują się kilka warstw poprawiające akustykę całej klawiatury. Mamy wykorzystane tutaj płytki z poliwęglanu, pianki PORON i przełącznikowej IXPE, a także folię PET.

Minusem tego modelu jest brak wyciąganych nóżek, które regulowałby kąt nachylenia.

Galaxy80 potrafi połączyć się z naszym komputerem na trzy różne sposoby: Bluetooth (z trzema urządzeniami), za pomocą odbiornika 2,4 GHz i przewodem USB‑C. Jeśli wybierzemy drogę bezprzewodową to wbudowana bateria o pojemności 4000 mAh, może zapewnić do 35 godzin pracy. Nie trzeba raczej wspominać, że czas zależny jest od włączonego, chociażby podświetlenia RGB.

Dużą skazą jeśli chodzi o wrażenia obcowania z tym mechanikiem, jest jego oprogramowanie, które po prostu wymaga doszlifowania. Jego interfejs jest toporny, co finalnie zniechęca do użytkowania, to posada szereg funkcji oczekiwanych przez użytkowników. Możemy nagrać własne makra, skonfigurować mapowanie dodatkowego przycisku F13, czy sterować oświetleniem RGB.

Mając już za sobą aspekty specyfikacji, możemy przejść do wrażeń z użytkowania Epomaker x Feker Galaxy80, a te są szokująco dobre. Pisanie na niej jest wygodne i satysfakcjonujące. Przełączniki pracują wyjątkowo gładko i mają umiarkowaną sygnaturę dźwiękową. Arkusze wytłumiające wykonują tutaj lwią część pracy, aby uczynić dźwięk bardziej przyjemnym. Jeśli chodzi o rozgrywkę to również Galaxy80 podoła wyzwaniu. Posiada N‑Key Rollover, czyli funkcję pełnego Anti-Ghostingu.

Jak wszystko w takim rodzaju testów: wygląd, dźwięk i wrażenia są subiektywne. Jednak z czystym sumieniem mogę polecić model Galaxy80. Feker i Epomaker naprawdę zasługują na uwagę i uznanie dla tego produktu. Po prostu ta klawiatura mechaniczna jest fantastyczna, w cenie nieprzekraczającej 500zł otrzymujemy porządnie wykonany sprzęt, który dorównuje klawiaturą dwu- lub trzykrotnie droższym.