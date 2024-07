@wojtekadams Frankenstein PC: RAM Kingston Fury Beast RGB DDR5-6000 | rozdział VI Frankenstein PC: RAM Kingston Fury Beast RGB DDR5-6000 | rozdział VI

Wybierając kości RAM dla mojego Frankensteina, kierowałem się tak naprawdę dwoma czynnikami. Interesowało mnie, aby kości miały maksymalne taktowanie na poziomie 6000 MHz i wspierały AMD EXPO. Idealnym strzałem okazała się propozycja od Kingstona! Ich RAM Fury Beast, ze względu na samą nazwę i parametry, wpasował się w mój projekt idealnie.

Tak więc zestaw Kingston Fury Beast RGB DDR5-6000 32 GB (KF560C30BWEAK2-32) składający się z dwóch kości 16 GB trafił do skrzyni!

Zestaw pamięci dostarczany jest w małym blistrze wykonanym z przezroczystego plastiku, co oznacza, że od razu widać, jak wyglądają moduły. Papierowa plomba na opakowaniu służy również jako naklejka informacyjna, zawierająca szczegółowe informacje na temat pamięci RAM, w tym jej prędkości, taktowania i napięcia. Oprócz dwóch modułów pamięci, w zestawie znajduje się również naklejka Kingston Fury i mała instrukcja instalacji.

Jak widać na zdjęciach i zostało już wspomniane, ten zestaw składa się z dwóch pamięci RAM o pojemności 16 GB, a jego głównymi cechami są:

CL (CAS latency) wynoszący 30 zegarów

wsparcie dla AMD EXPO 1.1 i Intel XMP 3.0

1.1 i Intel XMP 3.0 maksymalna prędkość 6000MT/s, działa przy napięciu 1,4V

podświetlenie RGB



Sama konstrukcja i jakość wykonania modułów pamięci Kingston Fury Beast jest fenomenalna. Pamięci są pokryte osłonami ze wbudowanymi światłami RGB i mają logo Fury na krawędziach. Dzięki wysokości wynoszącej zaledwie 42,23 milimetra nie będzie problemu z zamontowaniem ich w dowolnym typie obudowy komputerowej.

Dla przypomnienia mój Frankenstein PC posiada następującą konfigurację:

płyta główna: ASUS ROG STRIX B650E-A

procesor: AMD Ryzen 5 7600X

chłodnica: Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos



karta graficzna: ASUS ProArt GeForce RTX 4060



zasilacz: Cooler Master GX III Gold 850

Sercem mojego potwora jest AMD Ryzen 5 7600X, więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po uruchomieniu komputera z zamontowanymi kośćmi, było wejście do UEFI i wybranie odpowiedniego profilu. W UEFI dostarczanym przez Asusa opcja ta była dostępna już na pierwszym ekranie, bez zagłębiania się w szczegóły.

Wydajność oferowana przez zestaw pamięci Kingston Fury Beast RGB DDR5-6000 32 GB jest na najwyższym poziomie. Niezależnie od tego, czy używamy sprzętu do pracy, czy gramy, zawsze jest szybko i sprawnie.

Aby lepiej poznać, jak szybkie są moduły pamięci Kingston Fury Beast, przeprowadziłem serię testów.

Zacząłem od testu AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Następnie zainstalowałem i uruchomiłem PassMark PerformanceTest. W benchmarku Memory Mark zestaw pamięci osiągnął wynik 3819 punktów. To doskonały wynik!

Kolejny był UserBenchmark, gdzie zestaw pamięci został sklasyfikowany na poziomie 181%.

Skończyłem na benchmarku oceniającym ogólną wydajność komputera: PCMark 10. Przeprowadza on serię testów, które obejmują typowe, codzienne scenariusze, takie jak przeglądanie stron internetowych, edycja zdjęć, praca z aplikacjami Office i dołączanie do konferencji online. Testowany komputer uzyskał równe 8669 punkty. To wynik lepszy niż 99% wszystkich komputerów testowanych w PCMark 10.

Beast pięknie prezentuje się w zamkniętej obudowie (zdjęcia tego nie oddają). Podświetlenie RGB schowane pod mlecznym tworzywem, które świetnie rozprasza światło, wygląda fenomenalnie, kolory są bardzo nasycone, a co najważniejsze, iluminacją można sterować z poziomu oprogramowania dostarczonego z płytą główną. W moim przypadku jest to AURA od Asusa.

Krótko mówiąc, pamięć RAM Kingston FURY Beast RGB DDR5-6000 32 GB to zacny komponent, który można śmiało polecić zarówno zaawansowanym, jak i zwykłym użytkownikom. Oferuje on wystarczającą moc w codziennych zadaniach, jak i rozrywce. Dużym atutem jest cena zestawu (~600zł), która nie zrujnuje budżetu. W związku z tym użytkownicy szukający zwiększenia mocy w niższej cenie powinni zainteresować się tym modelem. Ja jestem zadowolony :)