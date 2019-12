AMD Radeon RX 5600 XT niemalże oficjalnie. ASRock potwierdza specyfikacje

Udostępnij:

O tym, że AMD planuje model Radeon RX 5600 XT, wiemy już od pewnego czasu. Natomiast cały czas brakowało najważniejszego, czyli konkretnych informacji na temat jego parametrów. Do teraz. ASRock postanowił nie czekać na oficjalne ogłoszenie i sam wszystko wyłożył.

Jak wynika z ujawnionej karty charakterystyki, RX 5600 XT zaoferuje dokładnie ten sam rdzeń graficzny co lokowany wyżej w hierarchii RX 5700, a więc 7-nanometrowy Navi 10 z 2304 jednostkami cieniującymi (36 CU). Tyle tylko, że w wersji z obniżoną częstotliwością zegara taktującego, a także okrojonym podsystemem pamięci VRAM.

Podczas gdy RX 5700 ma 8 GB pamięci GDDR6 14 Gb/s na 256-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość rzędu 448 GB/s, RX 5600 XT ma otrzymać 6 GB GDDR6 12 Gb/s i 192-bitową szynę. To wiąże się zaś ze spadkiem przepustowości do poziomu około 288 GB/s.

Oprócz tego, jak już zdążyłem wspomnieć, wyraźnie topnieją zegary, ale za to będzie energooszczędniej

Według danych ASRocka, nowość zaoferuje do tego zegar bazowy równy 1235 MHz, game clock – 1460 MHz, a także turbo – 1620 MHz. Dla odniesienia, w przypadku referencyjnego RX 5700 wartości te wynoszą, odpowiednio: 1465, 1625 oraz 1725 MHz. W zamian za to spadnie współczynnik TDP, ze 180 do 150 W, dzięki czemu karta zadowoli się samotnym gniazdem 8-pin.

Co poza tym? Jedno HDMI 2.0b oraz trzy DisplayPort 1.4 HDR. Czyli bez zmian w kwestii wyjść obrazu i obsługiwanych poprzez nie technologii, takich jak FreeSync 2 i rozdzielczość 8K.

Najprawdopodobniej AMD oficjalnie zapowie Radeona RX 5600 XT podczas datowanych na 7-10 stycznia targów CES 2020 w Las Vegas. Teraz jednak trudno oczekiwać jakiegoś zaskoczenia.