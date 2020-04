AMD Ryzen 9 4900HS dużo lepszy w grach od Core i7. Intel może jedynie patrzeć

Udostępnij:

Portal Tom's Hardware przetestował jeden z pierwszych laptopów gamingowych z procesorami AMD Ryzen serii 4000. Asus Zephyrus G14 z modelem Ryzen 9 4900HS na pokładzie radzi sobie świetnie. Dorównuje, a niekiedy nawet pokonuje laptopy z Intel Core i7 pod względem wydajności w grach.

Asus ROG Zephyrus G14 testowany przez Tom's Hardware był wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 4900HS. To 8 rdzeni, 16 wątków i pobór mocy 35 watów. Do tego dołączono układ graficzny od Nvidii, RTX 2060 Max-Q, oraz pamięć ram 16 GB DDR4 o taktowaniu 3200 MHz.

W teście wydajności w grach laptop porównano z modelami z tym samym układem graficznym, ale procesorami Intela. Były to Dell G7 15 (i7 9750H 2,6/4,5 GHz) i Acer Predator Triton 500 (i7 8750H 2,2/4,1 GHz). Dla porównania dodatno także tańszy, lecz zupełnie z niższej półki laptop MSI Alpha 15 z AMD Ryzen 7 3750H i kartą a Radeon RX 5500M.

/Fot. Tom's Hardware

/Fot. Tom's Hardware

Wyniki testu są dość intrygujące. O ile w przypadku gier Shadow of the Tomb Raider (ustawienia najwyższe, 1920 x 1080) i Hitman (Ultra, 1920 x 1080 + DirectX 12) Asus, Dell i Acer idą praktycznie łeb w łeb, tak z jakiegoś powodu Zephyrus odstawia konkurencję w GTA V. Laptop z procesorem Ryzen 9 4900HS wyświetla prawie dwukrotną liczbę klatek na sekundę w porównaniu do urządzeń z Intel Core i7.

/Fot. Tom's Hardware

Również w benchmarku GeekBench 4.3 laptop z procesorem AMD Ryzen 9 4900HS daleko odjechał od konkurencji. Zebrał 30,181 punktów i jedynie Dell XPS 15 z czipem Intel Core i9 9980HK goni go z 28,882 punktami. To spora przewaga, ale Intel zapewne zmniejszy ją wprowadzając na rynek dziesiątą generację procesorów.