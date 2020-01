Podczas prezentacji na CES 2020, AMD zaliczyło małą wtopę. Na ekranie przez chwilę wyświetlano rendery Xboxa Series X, które... wcale nie pochodziły od Microsoftu. Pracownik AMD pobrał obrazki ze strony turbosquid.com.

Wydawałoby się, że kto jak kto, ale AMD – jako partner Microsoftu również pracujący przy nowej konsoli – materiałów reklamowych ma bez liku. A jednak pobrało fanowskie rendery z przypadkowej witryny, które w dodatku przedstawiały nieujawnione dotąd aspekty techniczne Xboksa Series X, a przynajmniej taki wniosek obiegł internet.

AMD just gave us a look at the rear of the Xbox Series X. It has ethernet, 2X USB-C and 2X HDMI pic.twitter.com/NV6y40ncGC