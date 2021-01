Adobe Flash Player nie jest wspierany – nie pobieraj go. Oto program do dezinstalacji

Udostępnij:

Adobe Flash Player jest jeszcze dostępny do pobrania, ale to nie znaczy, że warto to robić. Wręcz przeciwnie, bo od początku 2021 roku program nie jest już wspierany. Ostatnią aktualizację bezpieczeństwa dostał w grudniu i jedyne, co warto z nim teraz zrobić, to pozbyć się go z komputera, a nie instalować go w kolejnych sprzętach, szczególnie że lada moment Flash Player i tak przestanie ładować treści multimedialne.

Tymczasem, jak pokazują nasze wewnętrzne statystyki, zainteresowanie Flash Playerem jest zaskakująco duże i wzrosło dokładnie w momencie zakończenia jego wsparcia przez Adobe. To nie do końca zrozumiałe, zważywszy że Flash jest potrzebny do działania naprawdę nielicznych, archaicznych dziś stron, a przed końcem roku przestał być nawet wymagany do obsługi PUE ZUS.

Prosty program pomaga usunąć Flash Playera z komputera, fot. Oskar Ziomek.

Adobe Flash Player powinien zniknąć z komputerów (do czego zachęca sam producent oprogramowania), a jego usunięcie wcale nie jest trudne. Co więcej, jeśli ktoś nie chce zajmować się sprawą samodzielnie i zaglądać na listę programów zainstalowanych w Windows, może się posłużyć oficjalnym programem do dezinstalacji.

Mowa o polskojęzycznej aplikacji Adobe Flash Player Uninstaller, która przeprowadzi użytkownika przez proces usuwania Flash Playera z komputera. Wystarczy nacisnąć dosłownie dwa przyciski, a na koniec samodzielnie ponownie uruchomić komputer, by usunąć niewspieranego już Flasha z systemu.