Aktorka zrujnowała stronę dla dorosłych. Podstępem wyłudziła fortunę

Udostępnij:

Branża filmów dla dorosłych odczuła skutki pandemii dość dotkliwie. Nawet gwiazdy były zmuszone do znalezienia alternatywnego źródła dochodu. Taką okazję dawała do tej pory strona OnlyFans, która stała się popularna wśród aktorek porno i pracownic seksualnych. Mogły one udostępniać nagie zdjęcia za jednorazową opłatą lub ewentualnie liczyć na zyski z miesięcznych abonamentów wykupowanych przez fanów.

Niedawno na platformie pojawiła się hollywoodzka aktorka Bella Thorne i zdążyła już wywrócić ją do góry nogami, za co znienawidziły już ją aktorki filmów dla dorosłych i pracownice seksualne.

Thorne postanowiła także udostępniać swoje zdjęcia. Wszyscy oczekiwali, że będą to tak zwane "nudesy" (czyli nagie zdjęcia), bo OnlyFans jest używane przede wszystkim jako tzw. "strona dla dorosłych". Nie sądzili, że otrzymają taki zimny prysznic. Mimo wszystko stała się ona pierwszą osobą na platformie OnlyFans, która zarobiła okrągły milion dolarów w jeden dzień.

W sieci rozpętała się istna burza. Przede wszystkim użytkownicy Twittera zwrócili uwagę na to, że aktorka występująca w wielu hollywoodzkich produkcjach, a jako nastolatka u Disneya już była milionerką, a wiele pracownic seksualnych ma ogromne problemy z uzyskaniem stabilnego dochodu w tych czasach.

Poza tym, portal OnlyFans zmienił zasady. Bella Thorne życzyła sobie 200 dolarów jednorazowej opłaty za zdjęcie. Po tym, jak okazało się, że nie było ono "nudesem", wiele osób skorzystało z opcji "chargeback", czyli obciążenia zwrotnego karty płatniczej i zwrotu transakcji.

Teraz Only Fans pozwala jedynie na sprzedawanie materiałów w cenie 50 dolarów w jednorazowej opłacie (pay-per-view) oraz maksimum 100 dolarów napiwku.

Thorne dołączyła do platformy, gdyż chciała przygotować się do roli w nadchodzącym filmie. Pracownice seksualne myślą, że cała afera przyczyni się tylko jeszcze bardziej do nagonki na ten zawód.