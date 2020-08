Algorytm kontra pilot weteran F-16. To oczywiste, kto wygrał starcie

Udostępnij:

Algorytmy dominują na wirtualnym polu bitwy. Runda finałowa konkursu Alpha DogFight Trial okazała się bolesna dla doświadczonego pilota myśliwca F-16. Przegrał aż 5:0.

Algorytm tzw. sztucznej inteligencji opracowany przez firmę Heron Systems pokonał pilota F-16 w symulowanej walce powietrznej. Konkurs Alpha DogFights Trial został zorganizowany przez amerykańską agencję bezpieczeństwa DARPA w ramach programu Air Combat Evolution (ACE), a jego finał odbył się 20 sierpnia.

"Twarzą w twarz" z AI w wirtualnym świecie stanął pilot o pseudonimie "Banger". Jego pełne imię i nazwisko nie zostało ujawnione. Należy do jednostki District of Columbia Air National Guard, a za sterami F-16 wylatał ponad 2000 godzin. To dość spore doświadczenie i maszynę zna jak własną kieszeń. Jednak starcie odbyło się w symulatorze VR, a nie w rzeczywistości więc walka była trochę nierówna.

ICYMI, we posted the AlphaDogfight Trials semifinals & finals of the AI agent competition, plus the main event featuring the champion F-16 AI agent from Heron Systems in a series of dogfights against an experienced operational F-16 fighter pilot: https://t.co/MRvwUmpgj6 pic.twitter.com/1CCykn7XOV — DARPA (@DARPA) August 21, 2020

Człowiek kontra algorytm – w symulacji jesteśmy bez szans

W pojedynku wykorzystywano jedynie karabiny samolotu. Korzystanie z pocisków rakietowych było więc zabronione. Jednak co najważniejsze, pilot po zakończonym pojedynku sam stwierdził, że ograniczało go szkolenie i instrukcje przekazywane mu podczas nauczania. Siły Powietrzne USA wpajają konkretne nawyki w oparciu o zasady, których pilot musi przestrzegać. Podczas tej walki teoretycznie nie musiał tego robić, ale przyzwyczajenie wygrało. Sztuczna inteligencja nie miała takich problemów. To z pewnością przełożyło się na wynik starcia.

W konkursie wzięło udział 8 firm, z czego każda zaprezentowała swój algorytm. Najpierw walczyły one między sobą w formacie "każdy z każdym". Algorytm Heron Systems zwyciężył w rankingu, a następnie pokonał jeszcze doświadczonego człowieka. Pozostałe firmy, które brały udział w Alpha DogFight Trial to:Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI i SoarTech.