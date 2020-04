Udostępnij:

Android 10 ma przed sobą długą drogę, zanim stanie się najpopularniejszą wersją mobilnego systemu Google'a. Zespół CERT Orange zwrócił uwagę na problem braku oficjalnych statystyk Androida, o czym informowaliśmy kilka dni temu i postanowił podzielić się własnymi danymi. Analizując statystyki Cyber Tarczy dostępnej dla klientów Orange, udało się stworzyć wykres kołowy, który jasno pokazuje, jak dużym problemem Androida wciąż jest fragmentacja.

Jak wynika z przedstawionych danych, z najnowszego Androida 10 korzysta obecnie mniej niż 15 proc. użytkowników smartfonów z Androidem, choć nie należy zapominać, że grupą badawczą są tutaj osoby korzystające z Cyber Tarczy. Najpopularniejszą wersją pozostaje Android 9 Pie z wynikiem ponad 42 procent, a warto pamiętać, że jest to system, który pojawił się na rynku w drugiej połowie 2018 roku.

Dawno nie widzieliśmy statystyk aktywnych smartfonów z Androidem wg. wersji. No to zrobiliśmy sobie sami :), przyglądając się statystykom #CyberTarcza za ostatni tydzień. 82% wejść to #Android (!), a podział macie poniżej. 4.x wciąż w grze, nie bardzo nam się to podoba :( pic.twitter.com/myEHCXFBmA — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) April 24, 2020

Co jednak w tym przypadku istotniejsze, wśród użytkowników wciąż nie brakuje osób, które korzystają z dużo starszych urządzeń, nawet z Androidem 4. To po prostu niebezpieczne – do tak leciwych systemów nie są już w praktyce wydawane przez producentów łatki bezpieczeństwa, a przez to smartfony mogą stać się łatwym celem dla atakujących. Pocieszeniem może być tylko fakt, że korzysta z nich stosunkowo niewielka liczba osób.

Z wykresu CERT Orange można odczytać także inne interesujące dane. Okazuje się na przykład, że od Androida 10 popularniejszy jest nawet Android 8 i 8.1 razem wzięte, bo uzyskują łącznie ponad 20 proc. rynkowego udziału.