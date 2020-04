Google usunął statystyki wersji Androida z sieci. Teraz są dostępne tylko w Android Studio

Udostępnij:

Google zrezygnował z udostępniania informacji o popularności konkretnych wersji Androida w internetowej dokumentacji. Jak zauważył Neowin, od teraz widnieje tu tylko informacja o popularności wielkości ekranów i wersjach Open GL ES, ale i te informacje nie należą do najświeższych – w chwili tworzenia niniejszego tekstu, dostępne są tu tylko wykresy i dane z maja ubiegłego roku.

Informacje o wersjach Androida wciąż da się poznać, ale już nie z poziomu strony internetowej. Teraz można je znaleźć tylko w Android Studio – środowisku programistycznym dla twórców aplikacji. Szczegóły odnośnie popularności danej wersji systemu są tu dostępne w kreatorze nowego projektu.

Podstawową informację o zasięgu tworzonej aplikacji można poznać w głównym oknie kreatora, fot. Oskar Ziomek.

Decydując się na stworzenie nowego programu, twórca musi bowiem wybrać minimalną wersję API, którą będzie wykorzystywać aplikacja. Określa ona jednocześnie zestaw funkcji, którymi programista może się posługiwać, jak i ogranicza dostępność aplikacji jedynie do smartfonów, które posiadają Androida w danej wersji (lub oczywiście nowszego).

Statystyki wersji Androida w Android Studio, fot. Oskar Ziomek.

Co istotne, sposób prezentacji danych jest tutaj nieco inny, niż w przypadku wykresów kołowych, które można jeszcze pamiętać z dokumentacji. W kreatorze w Android Studio programista wybiera bowiem daną wersję systemu, by dowiedzieć się, ile procent urządzeń z Androidem na rynku będzie zdolnych do instalacji aplikacji. Można również wyświetlić szczegóły i stąd poznać konkretne zmiany w danych wersjach Androida.

I tak, na przykład, decydując się na tworzenie aplikacji w oparciu o API poziomu 21 mamy pewność, że program będzie można zainstalować w ponad 94 proc. urządzeń na rynku, co jest równoznaczne z wymogiem Androida 5.0 lub nowszego. Wygodna jest także lista funkcji wyświetlana równolegle z prawej strony. Stąd można odczytać, że w Androidzie Lollipop wprowadzono m.in. obsługę metadanych powiadomień oraz modułu Bluetooth Low Energy.

Android Studio na Windowsa i macOS-a jest dostępne w naszym katalogu oprogramowania.