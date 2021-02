Android Auto i gry na ekranie w samochodzie. Wystarczy poprosić Asystenta Google

Udostępnij:

Android w wielu smartfonach zostanie niebawem zaktualizowany, by zaoferować użytkownikom wiele ciekawych nowości. Warto wiedzieć, że zmiany nie ominęły Androida Auto, czyli systemu dla kierowców. Google opisuje nowości, wśród których najciekawsze wydają się być gry z Asystentem Google na ekranie w samochodzie – automatycznie rodzi się także pytanie, na ile będą bezpieczne.

Jak bowiem wynika z informacji Google'a, kierowcy mogą już teraz poprosić Asystenta Google w samochodzie, by zagrać w grę, co powinno pozwolić aktywować jedną z kilku głosowych rozrywek. Detale nie są w tym momencie znane, szczególnie że Android Auto oficjalnie nie jest jeszcze obsługiwany w Polsce, przez co można zakładać, że ewentualna interakcja z Asystentem Google w tym zakresie może być niedopracowana.

Gry w Androidzie Auto z Asystentem Google, fot. Google.

Zagadką pozostaje również kwestia bezpieczeństwa, choć z drugiej strony, skoro mowa o wyłącznie głosowej rozgrywce, być może nie będzie to bardziej rozpraszające niż rozmowy z pasażerami czy połączenie przez zestaw głośnomówiący. Google zwraca także uwagę, że Android Auto został już również "przed wiosną" odświeżony wizualnie, a chodzi oczywiście o możliwość zmiany tapet ekranu głównego, co opisywaliśmy w odrębnej publikacji.

Wcześniej wszystko wskazywało na to, że opcja ta pojawiła się w Androidzie Auto wraz z aktualizacją do wersji 6.1, jednak praktyka pokazuje, że możliwość zmiany tapety jest po prostu aktywowana po stronie serwera – także u użytkowników Androida Auto 6.0. Kilkanaście propozycji pozwala dopasować wygląd głównego menu Androida Auto w samochodzie do preferencji właściciela lub po prostu do stylistyki danego pojazdu.

Android Auto i Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.