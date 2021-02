Android Auto 6.1 dostępny do pobrania. W końcu można zmieniać tapety

Udostępnij:

Android Auto został zaktualizowany do wersji 6.1, która wprowadza wyczekiwaną nowość. Od teraz kierowcy mogą w końcu zmieniać tapety w tle interfejsu, co było zapowiadane od miesięcy i w praktyce stanowi pierwszą wizualną zmianę w Androidzie Auto od czasu gruntownej przebudowy systemu w połowie 2019 roku.

Tapety w Androidzie Auto 6.1, choć wydają się błahostką, pozwolą kierowcom odświeżyć wygląd systemu i dopasować jego interfejs do kolorystyki wnętrza konkretnego samochodu lub po prostu swojego gustu. Dotychczas tło było jednakowe we wszystkich samochodach z Androidem Auto i od 2019 roku zdążyło się już wszystkim opatrzeć. Dzisiaj do wyboru jest 15 różnych wzorów.

Zmiana dostępna jest w ustawieniach na ekranie w samochodzie, fot. Oskar Ziomek. Do wyboru 15 wzorów, fot. Oskar Ziomek.

Co ważne, nie ucierpią nam tym osoby, które przyzwyczaiły się do ciemnych barw w interfejsie Androida Auto. Choć w galerii tapet można znaleźć kilka kolorowych wzorów, na liście są także czarnoszare grafiki, w tym dotychczasowa tapeta, a nawet w pełni czarne tło. Tapety można zmieniać bezpośrednio z ekranu w samochodzie, co w przypadku Androida Auto nie jest oczywistością. Tym razem nie trzeba jednak sięgać po smartfon.

Android Auto 6.1 to najpewniej także inne zmiany, ale szczegóły nie są na razie znane. Zazwyczaj nowe opcje sytemu wychodzą na jaw dopiero po kilku dniach, gdy kierowcy różnych pojazdów je odkryją. Google niechętnie oficjalnie chwali się zmianami; informacja o aktualizacji Androida Auto w Sklepie Play jest od kilku wersji nieaktualna.

Android Auto i Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.