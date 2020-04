Android Auto: problemy z obsługą głosową może rozwiązać aktualizacja... aplikacji Google

Udostępnij:

Android Auto ma ostatnio problem z obsługą większości ważnych funkcji. Usterki nie dotyczą oczywiście wszystkich użytkowników, ale wielu z nich narzeka w zasadzie na każdą kluczową opcję systemu. Jednym z problemów pojawiających się ostatnio szczególnie często jest kłopot z obsługą głosową i bełkoczącym lektorem. Okazuje się, że receptą na niedziałającego Asystenta może być instalacja aktualizacji, ale nie Androida Auto, lecz aplikacji Google.

Jak zwrócił uwagę serwis autoevolution, aplikacja Google została niedawno zaktualizowana do wersji 11.2.11, która może się okazać kluczem do rozwiązania problemów z głosową obsługą Androida Auto. To podobno tutaj należy doszukiwać się problemu, a nie bezpośrednio w Androidzie Auto. Niektórzy użytkownicy już teraz zgłaszają, że instalacja aktualizacji aplikacji Google'a faktycznie pomogła, ale nie jest to niestety wspólny wniosek wszystkich osób. U niektórych usterki nie ustąpiły.

Głosowa obsługa Androida Auto jest problematyczna od wielu tygodni.

Mając jednak na uwadze, że Android Auto nie działa konsekwentnie u wielu osób od dłuższego czasu, warto spróbować zaktualizować aplikację Google i sprawdzić, czy nie rozwiązała problemu. Kierowcy, których dotyczy problem z głosową obsługą systemu, w praktyce nie mogą korzystać z jego najważniejszej zalety mającej wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Konieczność zerkania na ekran, by włączyć tę czy inną opcję dużo bardziej odwraca uwagę, co niedawno potwierdzono w nietypowych badaniach.

Zarówno Android Auto, jak i aplikacja Google nie są niestety aktualizowane według konkretnego harmonogramu. W tej chwili trudno więc powiedzieć, kiedy użytkownicy z problemami mogą się spodziewać kolejnych wersji, które mogłyby rozwiązać błędy. Warto jednak wiedzieć, że niedawno Google zgłaszał zapotrzebowanie na większą liczbę raportów błędów – niektórych usterek nie da się odtworzyć, przez co bez zaangażowania użytkowników programiści w pewnym sensie nie wiedzą co mają naprawiać.

Aplikację Google, Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.