Android TV 9 w telewizorach Sony. Dostępna aktualizacja dla modeli z 2018 i 2019 roku

Android TV 9 (Pie) jest już dostępny w kolejnych telewizorach Sony. Producent rozpoczął drugą fazę udostępniania aktualizacji, z której pierwsi użytkownicy mogli korzystać jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W efekcie właściciele następnych modeli mogą już zainstalować nowy system.

Android TV 9 dostępny jest w ramach aktualizacji oprogramowania smartTV Sony do wersji 6.3598. Z aktualizacji mogą skorzystać użytkownicy wybranych modeli LCD i Bravia OLED Master Series z 2018 i 2019 roku. Jak informuje Sony, dzięki aktualizacji do Androida TV 9, użytkownicy zyskają obsługę Apple AirPlay i HomeKit, systemu dźwiękowego Dolby Atmos przez głośniki wbudowane w telewizor oraz odświeżone menu Ustawienia i Szybkie ustawienia.

Aktualizacja do Androida TV 9 dotyczy tym razem smartTV Sony z 2018 roku (serie AF9 i ZF9) oraz 2019 roku (serie AG9, ZG9, XG85/XG87 oraz XG95). Jak podaje producent, nowy Android TV powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników w formie automatycznej aktualizacji. Oprogramowanie można jednak także zainstalować ręcznie, pobierając instalator ze strony Sony, a później przenosząc go do telewizora na pamięci USB.

Warto wiedzieć, że Android TV 9 nie jest najnowszą wersją tego systemu. Jeszcze we wrześniu 2019 roku informowaliśmy, że przygotowany już wtedy Android TV 10 powinien trafiać do pierwszych telewizorów maksymalnie do grudnia.