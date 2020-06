Apple ma dość rasizmu i niesprawiedliwości społecznych. Firma zakłada fundusz pomocy

Tim Cook, szef Apple, ogłosił założenie funduszu pomocy społecznej. Nazywa się Racial Equity and Justice Initiative, a przewodzić będzie mu dyrektor ochrony środowiska w firmie, Lisa Jackson. Apple chce otworzyć możliwości edukacyjne dla osób rasy czarnej i mieszanej.

– Nasze przedsięwzięcie ma przeciwstawić się systemowym barierom, jakie ograbiają z możliwości czarne i kolorowe społeczności i odbierają im szanse na godne życie – mówił Tim Cook, CEO Apple.

Apple ma przeznaczyć 100 milionów dolarów na fundusz pomocy społecznej. Nie jest to jedyna firma, która chce przyczynić się do zmian w traktowaniu czarnych społeczności, ale Apple poczyniło największe ku temu kroki.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp