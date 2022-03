Sklep Apple w Rosji zamknięty. Na tapecie także propagandowe aplikacje

Apple zdecydował się podjąć kroki, które mają pomóc Ukrainie w konflikcie z Rosją. Jak wynika z oświadczenia, które krąży w zagranicznych mediach, w tym The Verge, Apple póki co między innymi bezterminowo wyłączył oficjalny sklep internetowy, ograniczył część usług (nie działa Apple Pay, ale te zmiany w praktyce pojawiły się już wcześniej) i wstrzymał eksport środków do Rosji związanych z reklamą.