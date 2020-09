Apple zaprasza na wirtualną konferencję. Będzie nowy iPhone? A może pierwszy Mac bez Intela?

15 września odbędzie coroczna, jesienna konferencja Apple'a. Jak na pandemiczne czasy przystało, tym razem wirtualna.

Co, oprócz wkraczającego żwawo na scenę Tima Cooka, zobaczymy w jej trakcie? Wszystkie znaki na niebie mówią o nowym telefonie. iPhone 12 wyciekł już tyle razy, że wydarzeniem samym w sobie byłby jego brak. Wrześniowa konferencja ma przynieść w sumie cztery modele smartfona dwa tańsze o przekątnej 5,4 cala i 6,1 cala oraz dwa modele iPhone 12 Pro o przekątnych 6,1 i 6,7 cala.

Znamienne ma być odnowione, niebieskie logo Apple, które pojawia się we wszystkich zapowiedziach. Miron Nurski z zaprzyjaźnionej Komórkomanii twierdzi, że to prawdopodobnie flagowy kolor nadchodzących premier.

See you in 7 days! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5di