Automaty do wymiany bilonu hitem Polaków

Automaty do wymiany monet podbijają serca Polaków. 20 milionów już zostało wymienionych. Jak działają maszyny?

W skrócie? Bardzo prosto i intuicyjnie. Ale po kolei. Automaty do wymiany bilonu można znaleźć w placówkach Narodowego Banku Polskiego. Maszyny można znaleźć w niemal każdym większym mieście w kraju: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie i oczywiście w Warszawie.

Automaty są bezpłatne i obsługują wszystkie monety: od 1 grosza do 5 złotych. Bilon można wrzucać do maszyn w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zanim NBP postawiło automaty w swoich placówkach, przeprowadzono badania. Wynika z nich, że w 30 proc. domów jest skarbonka, słoik czy miska, w którym lądują "drobniaki". I bardzo często zbierają kurz.

Odkąd maszyny pojawiły się w bankach Polacy wymienili już 20 milionów monet. Najwięcej – bo aż 13 mln – stanowiły miedziaki, czyli jedno, dwu i pięciogroszówki. Dla nas, to czysty zysk, bo zebrany bilon zamieniamy na "poważniejszą" gotówkę, państwo ma natomiast zaoszczędzić na emisji dodatkowych monet.

Wróćmy jednak do maszyn. Obsługujemy je za pomocą dotykowego ekrany, wsypujemy monety na podstawkę, resztę robi urządzenie. Czyli liczy monety. W sumie w środku mieści się od 12 do 20 tysięcy monet. Ich waga może wynieść nawet 40 kg. Codziennie z maszyn wybierane jest średnio 6 takich pojemników.

Po przeliczeniu na ekranie wyświetla się suma, maszyna drukuje kwit, który później należy spieniężyć w okienku bankowym. Jeżeli wśród monet zawieruszą się inne waluty, maszyna zwróci je.

Warto dodać, że większość banków przyjmuje bilon. Niektóre oferują wymianę na banknoty. Ale automaty, przynajmniej na dziś, znajdziemy tylko w placówkach NBP.