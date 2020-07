CCleaner to według Microsoft Defendera "potencjalnie niechciana aplikacja"

Udostępnij:

Microsoft Defender zaczął oznaczać testową wersję progarmu CCleaner jako PUA – "potencjalnie niechcianą aplikację". Rozchodzi się o automatyczną instalację innego oprogramowania w kreatorze, które nie jest autorstwa tego samego producenta i nie ma bezpośredniego związku z samym CCleanerem. Microsoft jest w tej sprawie jednoznaczny i chce chronić użytkowników Windowsa.

W przypadku CCleanera problemem jest fakt dołączania do programu instalatorów innych aplikacji, co może negatywnie wpłynąć na doświadczenie użytkownika. Chodzi o Google Chrome, Google Toolbar, Avast Free Antivirus oraz AVG Antivirus Free. Co istotne, opisywane programy są autentyczne i nie ma tu mowy o ich szkodliwości czy podrobionych wersjach. CCleaner zyskał więc niechlubną etykietę ze strony Microsoft Defendera tylko z powodu dołączania tych aplikacji do instalatora.

Jak wynika z informacji na stronie Microsoft Security Intelligence, problem dotyczy jedynie 14-dniowej, testowej wersji oprogramowania. Od strony technicznej dowiadujemy się tu także, że w niektórych przypadkach instalator wykorzystuje wtyczkę Nullsoft, która pozwala mu pobrać dodatkowe instalatory i domyślnie sugerować ich uruchomienie na etapie instalacji CCleanera.

Jak dodatkowo dowiedział się Bleeping Computer od Microsoftu, celem jest tutaj przede wszystkim ochrona produktywności użytkowników. Defender zawsze wykrywa próby instalacji dodatkowego oprogramowania, które nie zostało stworzone przez tego samego producenta.