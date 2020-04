CD Projekt RED ujawnił, ile kobiet pracuje w firmie

Udostępnij:

Twórcy Wiedźmina i Cyberpunk 2077 chwalą się, że zatrudnionych kobiet jest więcej niż wskazuje średnia dotycząca polskiej branży gier.

Z raportu finansowego podsumowującego 2019 rok wynika, że w grupie CD Projekt kobiety stanowią 26 proc. zespołu. W CD Projekt RED zatrudnionych jest 232 kobiet (mężczyzn jest 640), zaś w gog.com - 42 pań i 130 facetów.

Spółka zaznacza, że kobiet w zespole jest więcej niż było w 2018 roku. Z kolei według autorów raportu wynik CD Projekt znacząco przewyższa średnią polskiej branży gier, która wynosi 15,5 proc. kobiet zatrudnionych w firmie.

Teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia, ale od dawna wiadomo, że kobiety nie mają łatwo w branży gier. Zatrudnienie rośnie, jednak ważne jest nie tylko to, że kobiety pracują, ale także to, na jakich stanowiskach. Bardzo mało jest programistek, a te pracujące na innych stanowiskach bardzo często nie są traktowane poważnie.

- Wszyscy wiedzą, czym się zajmuje, na czym polega moja praca i co muszę potrafić, żeby być na swoim stanowisku. Mimo to, często ktoś podchodzi, patrzy mi w monitor i pyta "sama to zrobiłaś? wow, nie wiedziałem, że tak umiesz". Koledzy takich uwag nie słyszą - mówiła w rozmowie z portalem Finanse WP autorka grafik do jednej z lepiej ocenianych polskich gier, jakie powstały w ciągu ostatnich kliku lat.

Protekcjonalizm, ignorowanie czy podważanie kompetencji to, jak mówią pracujące w zdominowanej przez mężczyzn branży kobiety, niestety norma. CD Projekt jest największą polską spółką zajmującą się grami w Polsce - a na giełdzie osiąga wyniki lepsze od niejednej państwowej - więc byłoby miło, gdyby także pod tym względem studio odpowiedzialne za Wiedźmina i Cyberpunk 2077 było liderem. Mniej niż jedna trzecia zatrudnionych kobiet, choć to więcej niż krajowa średnia, nie jest mimo wszystko powodem do dumy. Otwarcie się na inne punkty widzenia może tylko wzbogacić gry, nad którymi pracują Polacy.