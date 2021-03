CEO Kraken: Bitcoin może przebić 1 milion dolarów w następnej dekadzie

Udostępnij:

To oczywiste, że do proroctwa szefa giełdy kryptowalut należy podchodzić z dystansem. Jednak Jesse Powell mówi o trendzie zwyżkowym Bitcoina nie tylko ze względu na własną wygodę. Mówi o przełomach, do których może faktycznie dojść.

W rozmowie z Bloomberg Television Jesse Powell stwierdził, że Bitcoin może osiągnąć wartość 1 miliona dolarów w ciągu następnej dekady. Sądzi, że ostateczne zastąpienie wszystkich głównych walut fiducjarnych kryptowalutą nada jej największego rozpędu. To z kolei jest możliwe, ponieważ Bitcoin należy do klasy legalnych aktywów, a coraz rzadziej mówi się o nim jako o spekulacji. Z kolei dolar pozostaje światową walutą rezerwową, która póki co pozostaje głównym punktem odniesienia dla gospodarki.

"Możemy tylko spekulować, ale kiedy mierzymy jego wartość w dolarach, trzeba myśleć, że (BTC) będzie rosnąć w nieskończoność" - mówi Powell. Prezes powiedział również, że giełda kryptowalut Kraken rozważa wejście na amerykańską giełdę, prawdopodobnie w przyszłym roku.

Bitcoin przebije milion dolarów? Tak, jeżeli wygryzie złoto i pieniądze fiducjarne

Powell powiedział także, że najsilniejsi gracze Bitcoina wiedzą, że pewnego dnia przekroczy on łączną kapitalizację rynkową dolara, euro i innych mocnych walut. Dolar "ma dopiero 50 lat i już wykazuje skrajne oznaki słabości i myślę, że ludzie zaczną mierzyć ceny rzeczy w kategoriach Bitcoina" - powiedział.

Począwszy od początku 2021 roku Bitcoin wykazuje niesamowity wzrost wartości. Aktualnie oscyluje na poziomie około 49 tysięcy dolarów, czyli 187 tysięcy złotych. Jego wartość wzrosła o prawie 600 proc. od początku 2020 roku. Jeżeli teraz Bitcoin krytycznie nie spadnie, to spełnią się przepowiednie jego inwestorów – w tym Tesli. A w tej sprawie także wypowiedział się Powell.

Zwraca uwagę, że Bitcoin jest długoterminową inwestycją. Nie jest dla każdego i wymaga odpowiedniego podejścia. "Jeśli kupujesz Bitcoin w wyniku spekulacji, powinieneś zobowiązać się do trzymania go przez co najmniej pięć lat" - powiedział Powell. Twierdzi, że zarobek na Bitcoinie wymaga przede wszystkim cierpliwości.