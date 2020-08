CEO TikToka w USA twierdzi, że aplikacja zostanie tam na długo. I nikomu nie zagraża

Udostępnij:

Vanessa Pappas, CEO TikToka na Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię oraz Nową Zelandię twierdzi, że firma nie boi się blokady potencjalnie nałożonej przez Donalda Trumpa. Skrytykowała również zarzucane aplikacji "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".

TikTok nie planuje wycofywać się ze Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli część operacji nie zostanie sprzedana amerykańskiej firmie, powiedziała we wtorek CEO firmy. "TikTok jest tu na dłuższą metę" - powiedziała podczas wywiadu w programie NBC TODAY. Stwierdziła również, że firma jest przekonana o "swojej przyszłości w Stanach Zjednoczonych".

Vanessa Pappas jest bardzo pewna siebie, pomimo, że sytuacja TikToka w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii nie wygląda najlepiej. CEO stwierdziła, że TikTok będzie nadal istnieć pomimo zakazu i będzie zapewniać użytkownikom takie same wrażenia jeszcze przez długi czas.

Niecałe 2 tygodnie temu prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał dekret, na mocy którego zakazuje firmie ByteDance prowadzenia działalności aplikacji TikTok z dniem 15 września. O ile chińskie przedsiębiorstwo nie sprzeda części swojego imperium na rzecz amerykańskich firm. W kolejce ustawiły się już Microsoft i Oracle.

Trump oraz jego bliscy współpracownicy od dawna w wypowiedziach publicznych oceniali TikToka jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Swoją opinię argumentują faktem, że Komunistyczna Partia Chin może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do danych dotyczących Amerykanów. Jednakże sami nie podają, jakie konkretnie informacje TikTok może posiadać.

Vanessa Pappas skomentowała te doniesienia słowami: "Nie stanowimy zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Mamy bardzo ścisłą kontrolę danych oraz niesamowity zespół budujący światowej klasy infrastrukturę i to jest coś, na co zwracamy uwagę, jeśli chodzi o ochronę naszych użytkowników". CEO stwierdziła również, że TikTok padł ofiarą napięć geopolitycznych pomiędzy USA a Chinami i zwracała także uwagę na niedawny raport CIA o aplikacji. Według niego, nie ma żadnych dowodów na to, że chiński wywiad ma dostęp do wrażliwych danych użytkowników z USA.

Aplikację TikTok na Androida oraz iOS można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.