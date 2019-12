CERN rezygnuje z oprogramowania Microsoftu: padły pierwsze konkretne przykłady

Udostępnij:

Europejska Organizacja Badań Jądrowych, CERN, w czerwcu ogłosiła, że nie zamierza dłużej korzystać z oprogramowania Microsoftu. Powołano wówczas specjalny projekt MAlt (od ang. Microsoft Alternatives), mający na celu wyłonienie otwartoźródłowych alternatyw dla narzędzi takich jak Office czy OneDrive. Są pierwsze efekty.

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że CERN się na Microsoft obraził, ale też firma z Redmond sama na taki stan rzeczy zapracowała. Microsoft odmówił ośrodkowi licencjonowania na preferencyjnych finansowo warunkach akademickich, uznając go za przedsiębiorstwo.

Naukowcy stwierdzili, że nie ma sensu kopać się z koniem i rozpoczęli sukcesywne eliminowanie oprogramowania Microsoftu z infrastruktury.

Niniejszym wydano wstępną wersję tzw. tabeli MAlt, czyli spisu otwartoźródłowych narzędzi, które CERN aprobuje do wykorzystania. Poszczególne pozycje mają różne statusy. Jedne są już zatwierdzone, inne znajdują się na etapie weryfikacji. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na to, co wkrótce może pojawić się obok Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Kopano nie Teams, WebRTC nie Skype...

Jak czytamy, zamiennikiem poczty, kalendarza, agregatora kontaktów i listy zadań ma być Kopano. Do komunikacji głosowej CERN chce wykorzystać z kolei WebRTC, a jako czat – Mattermost. Wiodącym programem do rysowania stanie się Draw.io, pakietem biurowym zaś – LibreOffice. Chmurę plików obsłuży ownCloud.

Przechodząc do spraw bardziej infrastrukturalnych, za zarządzanie projektami odpowie Jira z biblioteką dhtmlxGantt. Rolę menedżerów uwierzytelniania mają otrzymać FreeIPA (Kerberos/LDAP) oraz KeyCloak (SSO). W kwestii platformy kontenerowej wybór padł na OpenShift, a usługa wyszukiwania zostanie powierzona Elasticsearch.

CERN zastrzega wprawdzie, że niektóre z tych rozwiązań są w fazie prototypowania i mogą nie zostać wdrożone przed końcem 2020 roku, ale jest pewny swego. Zbliża się koniec ery dominacji narzędzi Microsoftu w całej organizacji, deklaruje jasno. Czekam na opinie dotyczące selekcji ;)