CERT Polska ostrzega: ruszyła SMS-owa rejestracja na szczepienia i nowe oszustwa

Cyberprzestępcy mogą wykorzystać fakt uruchomienia SMS-owej rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 – informuje CERT Polska. Jest kilka potencjalnych sposobów ataku. 22 stycznia uruchomiono SMS-ową rejestrację na szczepienia przeciwko chorobie COVID-19. Zespół z CERT Polska zwrócił uwagę na kilka szczegółów, o których dobrze byłoby poinformować seniorów.

Szczepienia SMS-owe są dostępne bowiem dla osób w wieku 70+. Wymagają niestety podania sporej ilości danych, co przestępcy mogą spróbować wykorzystać. "Pamiętaj! Tylko numer 664 908 556 jest przeznaczony do rejestracji na szczepienia poprzez SMS. Jeżeli dostaniesz SMS-a z innego numeru, nie odpowiadaj! Może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zawsze weryfikuj numer telefonu na stronie gov.pl/szczepimysie" - ostrzega rządowa instytucja.

Oczekujesz na szczepionkę przeciw COVID-19? Uważaj! Nasz zespół ostrzega przed potencjalnymi atakami wykorzystującymi fakt rozpoczęcia SMS-owej rejestracji na szczepienie przeciwko koronawirusowi. #szczepimysie 1/3 — CERT Polska (@CERT_Polska) January 22, 2021

Nikt nie skontaktuje się z Tobą jako pierwszy. Rejestracji podlegają osoby 70+, a komunikacja odbywa się w całości przez SMS-y jedynie z numerem 664 908 556. Podejrzane wiadomości możecie zgłaszać pod adresem https://t.co/dmKMSSbgAt Zachowajcie czujność i przekażcie znajomym! 3/3 — CERT Polska (@CERT_Polska) January 22, 2021

Rejestracja na szczepienia odbywa się całkowicie poprzez kontakt z wyżej podanym numerem. Wszelkie SMS-y przesyłane z innych numerów oznaczają próbę oszustwa. Warto także odnotować, że nikt nie skontaktuje się pierwszy z osobą wyrażającą chęć szczepienia. To obywatel musi wysłać zgłoszenie własnoręcznie.

Jak wygląda SMS-owa rejestracja na szczepienia i dlaczego należy uważać?

Podczas rejestracji na szczepienie należy zachować czujność, ponieważ zostajemy poproszeni o wrażliwe dane w tym numer PESEL. Aby rozpocząć proces, należy wysłać wiadomość o treści SzczepimySie na numer 664 908 556. Następnie otrzymamy SMS z prośbą o podanie numeru PESEL. Podajemy go w kolejnej wiadomości. Następnie analogicznie będzie z kodem pocztowym.

Następnie otrzymujemy informację o adresie najbliższej placówki i terminie, w którym szczepienie może być wykonane. Jeżeli pasuje nam data, odpowiadamy na wiadomość "TAK", lub "NIE" jeżeli potrzebujemy zmiany terminu. W przypadku późniejszej chęci zmiany dnia szczepienia, należy zadzwonić pod numer 989.

Oszuści mogą próbować wyłudzić nie tylko dane, ale i pieniądze. Pamiętajcie aby przekazać osobom starszym, że szczepienia są całkowicie darmowe. W przypadku, gdy ktokolwiek zażąda od nich jakichkolwiek pieniędzy, sprawę należy zgłosić zespołowi CERT Polska.