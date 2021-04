Chińska waluta otrzyma datę ważności. Kolejny krok do inwigilacji oraz cios w dolara

Udostępnij:

W marcu pisaliśmy o pierwszych testach narodowej kryptowaluty Chin, czyli eCNY. Cyfrowy juan może okazać się narzędziem do inwigilacji obywateli, zamiast stanowić bezpieczny sposób przechowywania środków.

Cyfrowa waluta będzie całkowicie zależna od Ludowego Banku Chin. Początkowo chińskie źródła informowały, że chiński rząd chciałby w ten sposób wyeliminować problem oszustw podatkowych i wzbogacania się w nielegalny sposób. Teraz okazuje się, że plany są o wiele bardziej dalekosiężne. Cyfrowe juany mogą zostać "wygaszane" po upłynięciu ich daty ważności.

W ten sposób obywatele chin zostaną zmuszeni do wydawania pieniędzy. Ludowy Bank Chin informowałby posiadaczy eCNY, że wkrótce część ich środków zniknie z konta. Jeżeli nie chcą ich stracić, to najwyższy czas wybrać się na zakupy. Tak sugerują ostatnie doniesienia The Wall Street Journal.

Z kolei Bloomberg dotarł do informacji, według których administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena prowadzi intensywną analizę chińskich planów. Urzędnicy obawiają się, że eCNY może rozpocząć długoterminową próbę obalenia dolara jako dominującej waluty rezerwowej na świecie.

Trwają testy chińskiej cyfrowej waluty – niepokój obywateli jest w pełni uzasadniony

Główną cechą prawdziwych kryptowalut, takich jak Bitcoin, jest decentralizacja. Żaden rząd nie jest w stanie kontrolować przepływu środków w tej formie. Z tego względu wielu obywateli nie mających zaufania do swoich rządów inwestuje swoje oszczędności w kryptowaluty. Oczywiście mają także wiele innych zalet oraz wad.

Z kolei waluty cyfrowe opracowane przez instytucje rządowe to nic innego, jak narzędzie inwigilacji. Stanowią wręcz przeciwieństwo kryptowalut. Chiński elektroniczny juan umożliwi Chińskiemu Bankowi Ludowemu śledzenie wszystkich transakcji finansowych, ilości środków obywateli, ale także zmusi ich do ciągłego obrotu pieniędzmi.

Ludowy Bank Chin przeprowadził już pierwsze próby wprowadzenia cyfrowego juana w większych miastach Państwa Środka. Oczekuje się, że eCNY zostanie wprowadzony w życie tuż przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w lutym przyszłego roku. To z kolei sprawi, że o chińskiej cyfrowej walucie zrobi się wówczas bardzo głośno.