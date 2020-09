Crysis Remastered z ray tracingiem na obecnych konsolach. Nagranie pokazuje, jak to możliwe

Udostępnij:

Nowa wersja klasyku Crysis pokazuje, że ray tracing jest możliwy na konsolach obecnej generacji – Xbox One X i PlayStation 4 Pro. Wydawałoby się, że technologia ta jest możliwa wyłącznie na kartach Nvidia RTX z rodziny Turing oraz konsolach nowej generacji, Xbox Series S/X i PS5, a jednak Crytek pokazał, że nie tylko.

Ekipa Digital Foundry miała okazję zagościć w siedzibie niemieckiej firmy i na własne oczy zobaczyć, jak Xbox One X radzi sobie z ray tracingiem w czasie rzeczywistym. Oczywiście jego implementacja jest nieco inna niż technologii RTX lub DirectX Ray Tracing, ale sam fakt stworzenia trybu raytracingowego na obecnej generacji konsol jest fasynujący.

Warto na początku zaznaczyć, że technologia w Crysis Remastered nie jest oparta o rozwiązanie sprzętowe. Ray tracing w grze Crytek na Xbox One X i PS4 Pro jest software'owy, a przez to mocno obciążający te konsole.

Podczas gdy standardowy tryb graficzny na Xbox One X wyciąga pełne 4K (2160p) przy 30 FPS, włączenie ray tracingu sprawia, że rozdzielczość spada do (dynamicznego) 1080p. Na PS4 Pro z kolei, gdzie gra wyciąga maksymalnie 1800p / 30 FPS, ray tracing sprawia, że rozdziałka idzie w dół nawet poniżej 1080p.

fot. Digital Foundry

Aby ray tracing był na tych konsolach w ogóle możliwy, programiści Cryteka musieli zdefiniować jakie elementy będą mogły służyć za zródła światła rozpraszanego w czasie rzeczywistym oraz w jaki sposób tego dokonają. Poszczególne elementy świata zostały pokryte wokselami, które umożliwiają wprowadzenie ray tracingu.

To programiści w swoim silniku uprzednio definiują, które fragmenty świata mogą zostać poddane ray tracingowi – dlatego też nie wszystkie jego elementy zapewniają śledzenie ruchu i odbić światła w czasie rzeczywistym. Z racji tego, że technika ta mocno obciąża procesor, obiekty poddane temu procesowi są jedynie przetwarzane w 540p.

Nvidia wydaje sterowniki Game Ready 452.06. World of Warcraft: Shadowlands z ray tracing https://t.co/TfHkL80Rkw — dobreprogramy (@dobreprogramy) August 18, 2020

Technologia Cryteka jest oparta na demonstrowanym w 2019 rozwiązaniu z demem "Noir" i używa trójkątów (a nie stożków, jak w RTX) do rozpraszania światła. API CryEngine pozwala na zastosowanie ray tracingu niezależnie od układu graficznego. Co ciekawe, aby uzyskać rozsądnej jakości rezultat na Xbox One X/PS4 Pro twórcy musieli użyć także algorytmów do odszumiania obrazu. Gra ma swoją premierę (PC, Xbox One, PS4) 18 września 2020 r.