Cyberpunk 2077 odpalisz na smartfonie już w dniu premiery - dzięki GeForce Now

Przerażają was prognozowane wymagania sprzętowe Cyberpunka 2077? A może liczycie, że wyjdzie kiedyś na Nintendo Switch? Nvidia właśnie oficjalnie poinformowała, że już w dniu premiery Cyberpunk 2077 trafi do usługi GeFroce Now.

W takim razie w zbliżającą się produkcję CD Projekt RED pogramy na smartfonie, tablecie, komputerze czy telewizorze i to bez konieczności instalacji gry, a w streamingu. Tym samym lista pozycji wspieranych przez GeForce Now będzie rozszerzona o najbardziej oczekiwaną produkcję tego roku.

Ciekawe, co na to akcje CD Projektu? Dopiero co wycena spółki podskoczyła do tak dużego poziomu, że CD Projekt przegonił na warszawskiej giełdzie koncern naftowy Orlen, a wartość coraz bardziej zbliża się do francuskiego producenta gier - Ubisoftu. Współpraca przy okazji GeForce Now na pewno nie zaszkodzi CD Projektowi, wręcz przeciwnie.

Produkcja CD Projekt RED z ray tracingiem i to bez RTXa

Zgodność z chmurą Nvidii to wiadomość dobra nie tylko dla posiadaczy bardzo słabych maszyn czy fanów liczących na granie mobilne. Od czasu premiery pierwszego Wiedźmina, większość moich większych modyfikacji czy wręcz wymian komputerów przypadało na potrzeby zaznajamiania się z produkcjami CD Projekt RED na wyższych ustawieniach - choć niekoniecznie od razu równo z premierą.

Obecnie jestem na etapie, w którym nie ma sensu doposażać obecnej jednostki, lepiej kupić zupełnie nową. W innym przypadku zapewne gra mi w ogóle ruszy - choć to tylko gdybanie, bo nie podano oficjalnych wymagań sprzętowych - ale na pewno mogę pożegnać się z ujrzeniem świata Cyberpunka 2077 z efektami ray tracingu.

Dzięki dzisiejszej informacji wiem, że jednak nic nie będzie stało na przeszkodzie w bawieniu się z wykorzystaniem dobrodziejstw technologii śledzenia promieni, choć gra uruchomi się nie na moim komputerze, a serwerach z obozu zielonych. O ile dalej będę posiadaczem subskrypcji premium GeForce Now, wariant bezpłatny nie zawiera obsługi ray tracingu. Przy okazji zabiorę rozgrywkę ze sobą w każde miejsce, w którym będę miał dostęp do dobrej sieci i smartfon lub mojego zupełnie nienadjadającego się do gier laptopa.

Cyberpunk 2077 w GeForce Now, ale na bazie którego wydania?

Ciekawe tylko, na jakiej wersji bądź wersjach będzie bazować gra udostępniona w streamingu Nvidii. Większość oficjalnie zgodnych produkcji opiera się na Steam, mniejsza część Uplay, Epic Games Store czy Origin. Pewnym wyjątkiem jest np. Metro Exodus, które da się odpalić posiadając kopię z dwóch źródeł - Steam lub Epic Games.

Cyberpunk 2077 można kupić na GOG, Steam i Epicu. Preferowaną platformą według CD Projekt RED jest GOG, którego próżno szukać w GeForce Now. Steam w usłudze zielonych jest najbardziej prawdopodobny, ale kto wie, może dodatkowo będzie to pierwszy tytuł na GeForce Now, który odpalimy też dzięki kopii z GOGa?

Aplikację GeForce Now możesz pobrać z naszej bazy oprogramowania w wersji na Windowsa, Androida i MacOS.