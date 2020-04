Czemu Pentagon pokazał UFO? Departament Obrony miał swoje powody

Udostępnij:

Wczoraj 27 kwietnia 2020 Pentagon opublikował trzy nagrania UFO, uchwycone przez pilotów samolotów Marynarki Wojennej USA. Oprócz tego, że wywołało to niemałą sensację i zapewne pobudziło wyobraźnię wielbicieli teorii spiskowych – ten fakt miał też swoje uzasadnianie. Departament Obrony USA wyjaśnił, czemu zdecydował się na taki krok.

Nagrania z UFO: oto, co kierowało decyzją Pentagonu

U podstaw działań Pentagonu leżała troska o przejrzystość informacji na temat niezidentyfikowanych obiektów latających. UFO w końcu niekoniecznie z definicji oznacza "kosmitów", co podkreślał wiele razy choćby Neil deGrasse Tyson. To po prostu, jak jego dosłowna definicja mówi – dowolny latający obiekt, który nie został zidentyfikowany.

Te 3 nagrania US Navy pochodziły z odpowiednio 2004 i 2015 roku i pojawiły się wcześniej w nieautoryzowanym obiegu w sieci w 2007 i 2017. Amerykański Departament Obrony od dawna więc czuł presję z tym związaną. Tym bardziej, że wiele osób wierzyło, że faktycznie mogli to być przybysze z innej planety.

US Navy nie propaguje teorii, jakoby byli to kosmici, ale robi to w trosce o opinię publiczną. Były pracownik Pentagonu Luis Elizondo uważa, że warto podawać informacje o UFO. – Co jeśli za pięć lat okaże się, że był to bardzo zaawansowany rosyjski samolot eksperymentalny? – mówił Elizondo w zeszłym roku.

Pentagon analizował te nagrania od dłuższego czasu i uznał, że nie ujawniają one żadnych wrażliwych danych dotyczących systemów militarnych. Ponadto amerykański rząd chciał także bezwzględnie potwierdzić, że owe materiały są autentyczne.

Warto podkreślić, że dwa lata po wycieku części z tych materiałów w 2017, Marynarka Wojenna w USA sporządziła procedurę raportowania wszelkich doniesień o UFO. Od tamtego czasu zaobserwowano znacznie więcej niezidentyfikowanych obiektów latających.

Senator Harry Reid, który zajmował się sprawą Pentagonu i UFO w 2007, przyznał, że to ważny krok ze strony Departamentu Obrony, ale według niego to tylko wierzchołek góry lodowej. Podkreślił, że Amerykanie zasługują na to, aby być dobrze poinformowanymi w tym temacie.