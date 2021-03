Czy użytkownicy smartfonów są lojalni marce? Apple wygrywa, Samsung traci

Udostępnij:

Wydaje się, że smartfon to tylko narzędzie jak każde inne i jego wymiana na nowe urządzenie powinna być formalnością. Nic jednak bardziej mylnego, bo jak wynika z badania przeprowadzonego przez SellCell, użytkownicy często przywiązują się do konkretnej marki i nie wyobrażają sobie zamiany na modele innych firm. Mało kogo zdziwi także, że wśród najbardziej lojalnych dominują osoby ze sprzętem Apple.

W swoim badaniu SellCell sprawdziło preferencje ponad 5000 użytkowników telefonów w Stanach Zjednoczonych. Osoby biorące udział w ankiecie były pełnoletnie i korzystały z urządzeń jednej z pięciu głównych marek smartfonów, czyli Apple, Samsunga, Google, LG lub Motoroli.

Same wyniki badań nie wywołują jednak przesadnego zdziwienia. Jak można było się spodziewać, użytkownicy iPhone’ów są najbardziej lojalni swojej marce – aż 92 procent ankietowanych nie planuje zmieniać swojego smartfona na urządzenie innej firmy. Patrząc po wyniku, Apple jeszcze długo nie będzie musiało martwić się o swoje wyniki finansowe.

Nieco gorzej prezentuje się za to sytuacja dla Samsunga. Lojalność użytkowników wobec tej marki spadła z poziomu 85,7 procent w roku 2019 do 74 procent w obecnym. Można więc wyciągnąć z tego wniosek, że aż 26 procent, czyli ponad jedna czwarta osób korzystających ze smartfonów Samsunga zamieni je na urządzenia innej firmy w przyszłości. Jakie urządzenia wybiorą? To też przeanalizowało badanie SellCell i wyraźnie wynika z niego, że ponad połowa, tj. 53 procent wybierze iPhone’a.

Google również nie może być zadowolone z wyników przeprowadzonych wśród użytkowników Pixela. Lojalność wobec marki spadła o 18,8 procent z 84 procent w 2019 r. do 65,2 procent obecnie. Na pocieszenie można jednak dodać, że z dezerterów Samsunga aż 24 procent planuje wybrać w przyszłości Google Pixel.

Użytkownicy Motoroli i LG to za to najbardziej nielojalna grupa użytkowników smartfonów. Odpowiednio około 71 procent i 62,6 procent obecnych użytkowników twierdzi, że będą chcieli wybrać urządzenie innej firmy w przyszłości.

Ciekawi nas jak te wyniki wyglądałyby wśród użytkowników dobrychprogramów. Czy jesteście zadowoleni ze swoich obecnych smartfonów, czy może planujecie wymienić je na urządzenia innych firm w przyszłości? Dajcie znać w komentarzach!